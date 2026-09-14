ΟΦΗ: Τι έκαναν οι 8 αντίπαλοι του στην Ευρώπη το Σαββατοκύριακο

Το πρώτο ευρωπαϊκό ματς του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ είναι την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, οπότε το τελευταίο εγχώριο δείγμα της Γερμανικής ομάδας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.





Συνολικά, οι οκτώ αντίπαλοι του ΟΦΗ στο Europa League είχαν είχαν αυτό το Σαββατοκύριακο 6 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα.

Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη 2-1: Η Χόφενχαϊμ, που έρχεται στο Παγκρήτιο για την πρεμιέρα, πήρε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Άνταμ Χλόζεκ πέτυχε και τα δύο γκολ.







Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν 2-2: Η Λεβερκούζεν προηγήθηκε, βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο γκολ του Γκρέγκοριτς, αλλά ο Σικ ισοφάρισε στο 89'.







Ρεν – Μαρσέιγ 1-0: Πολύ σημαντική νίκη για τη Ρεν, με τον Αντριέν Τομασόν να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ στο 52'. Η Ρεν ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της Ligue 1.







Μαλίν – Άντερλεχτ 0-1: Η Άντερλεχτ απέδρασε με το τρίποντο χάρη στο γκολ του Ταουφίκ Μπενταγιέμπ.







Γκόρνικ Ζάμπρζε – Λεχ Πόζναν 2-1: Η μοναδική ήττα της οκτάδας. Ο Λεχ προηγήθηκε, αλλά ο Γκόρνικ έκανε την ανατροπή με δύο γκολ του Έρικ Πρέκοπ.







Στουρμ Γκρατς – ΛΑΣΚ 2-1: Η Στουρμ πήρε τη νίκη πριν από την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της απέναντι στη Ρεν.







Μπενφίκα – Ζιλ Βισέντε 3-1: Η Μπενφίκα αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, έκανε την ανατροπή στη Λισαβόνα, με τον Παυλίδη να σκοράρει δύο φορές.







Χάποελ Πετάχ Τίκβα – Χάποελ Μπερ Σεβά 0-2: Η αντίπαλος του ΟΦΗ πήρε καθαρή εκτός έδρας νίκη και μάλιστα κράτησε για πρώτη φορά φέτος ανέπαφη την εστία της.