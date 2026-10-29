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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Εθελοντική αιμοδοσία στο αίθριο της Λότζια το Σάββατο 31 Οκτωβρίου

αιμοδοσία
clock 22:07 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο αίθριο της Λότζια από τις 09:30 έως τις 14:00. Θα λειτουργήσουν και ενημερωτικά περίπτερα για τη δωρεά μυλεού οστών και τη δωρεά οργάνων. Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται κάθε Σάββατο.

Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας, την οποία διοργανώνει  ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης» με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. 

Σε αυτή την κοινή προσπάθεια, καλούνται όλοι να συμμετάσχουν. Η αιμοδοσία απευθύνεται σε όσους θέλουν να δώσουν αίμα. Οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν διαρκείς και κάθε προσφορά είναι πραγματικά πολύτιμη. Σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει τράπεζα αίματος, ούτε διαχείριση αίματος. Κάθε Εθελοντής Αιμοδότης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις μονάδες που έχει προσφέρει σε περίπτωση μελλοντικής ανάγκης σε αίμα, δικής του ή οικείων του. 

Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες/γυναίκες από 18-65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη, να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα. 

Παράλληλα θα γίνεται ενημέρωση για την δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων (μυελού των οστών) και την δωρεά οργάνων.

εθελοντικη αιμοδοσια

Σημειώνεται ότι για την πληρέστερη ενημέρωση και ενδυνάμωση των αιμοδοτών πριν τις αιμοδοσίες, πραγματοποιούνται διαδικτυακά από τον «Αιματοκρήτη» «Αιμοδοτικές Συναντήσεις» (webinars), σε μέρες και ώρες που ανακοινώνονται στη σελίδα www.aimatocritis.gr 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλέφωνα: 2810239773 και  6978247010 και στο e-mail: [email protected]

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