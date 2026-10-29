Νορβηγία: Το χωριό που μένει χωρίς ήλιο για 6 μήνες -Η λύση με τους 3 καθρέφτες

Μια ιδιαίτερη λύση για την έλλειψη ηλιακού φωτός κατά τους χειμερινούς μήνες έχουν βρει οι κάτοικοι του Ριούκαν στη Νορβηγία.

Η ορεινή κωμόπολη παραμένει για περίπου έξι μήνες στη σκιά, καθώς τα γύρω βουνά εμποδίζουν τις ακτίνες του ήλιου να φτάσουν στους δρόμους και στην κεντρική πλατεία.

Αντί να αποδεχθούν αυτή την ιδιαιτερότητα ως αναπόφευκτο μέρος της ζωής τους, οι κάτοικοι αξιοποίησαν την τεχνολογία για να φέρουν το φως στο κέντρο του οικισμού. Η λύση βασίζεται σε τρεις τεράστιους καθρέφτες, τοποθετημένους ψηλά στην πλαγιά ενός βουνού, οι οποίοι αντανακλούν το ηλιακό φως προς την πλατεία.

Το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή εγκατάσταση που δίνει στους κατοίκους τη δυνατότητα να απολαμβάνουν λίγη από τη φυσική ηλιοφάνεια ακόμη και την περίοδο που ο ήλιος δεν φτάνει απευθείας στην περιοχή τους.

Μια ιδέα που γεννήθηκε το 1913 και υλοποιήθηκε έναν αιώνα αργότερα

Η ιδέα να φωτιστεί το Ριούκαν με τη βοήθεια καθρεφτών δεν είναι καινούργια. Ήδη από το 1913, ο ιδρυτής της πόλης, Σαμ Έιντε, είχε προτείνει την εγκατάσταση μεγάλων κατόπτρων στην πλαγιά του βουνού, ώστε οι εργαζόμενοι της περιοχής να μπορούν να απολαμβάνουν το ηλιακό φως.

Την εποχή εκείνη, όμως, η διαθέσιμη τεχνολογία δεν επέτρεπε την υλοποίηση ενός τόσο σύνθετου εγχειρήματος. Έτσι, το 1928 κατασκευάστηκε ένα τελεφερίκ, μέσω του οποίου οι κάτοικοι μπορούσαν να ανεβαίνουν ψηλότερα στα βουνά για να βρεθούν στον ήλιο.

Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 100 χρόνια από την αρχική πρόταση για να προχωρήσει η ιδέα των καθρεφτών. Το σχέδιο αναβίωσε το 2005, με πρωτοβουλία του ντόπιου καλλιτέχνη Μάρτιν Άντερσεν, και το σύστημα εγκαινιάστηκε το 2013.

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Πώς λειτουργούν οι τρεις γιγάντιοι καθρέφτες στη Νορβηγία;

Η εγκατάσταση αποτελείται από τρεις μεγάλους καθρέφτες, οι οποίοι ελέγχονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και βρίσκονται σε υψόμετρο περίπου 450 μέτρων πάνω από την κεντρική πλατεία του Ριούκαν.

Τα κάτοπτρα παρακολουθούν την πορεία του ήλιου και μεταβάλλουν αυτόματα την κλίση τους, ώστε να κατευθύνουν τις ακτίνες του προς το κέντρο της κωμόπολης.

Το σύστημα δεν φωτίζει ολόκληρο τον οικισμό, καθώς η αντανάκλαση περιορίζεται σε συγκεκριμένη περιοχή. Η λειτουργία του εξαρτάται επίσης από τις καιρικές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα ηλιακού φωτός.

Παρά τους περιορισμούς, η εγκατάσταση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση ενός φυσικού προβλήματος, προσφέροντας στους κατοίκους πρόσβαση στο ηλιακό φως σε μια περιοχή όπου η γεωγραφία περιορίζει σημαντικά την καθημερινή έκθεσή τους στον ήλιο.

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