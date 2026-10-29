Ισπανία: Παραμένουν 69 οι νεκροί, το υπουργείο Μεταφορών αναθεώρησε προς τα κάτω τον αριθμό

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Οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων την Τετάρτη στην Ισπανία είναι 69 και όχι 74, ανακοίνωσαν οι αρχές της Καστίλης-Λα Μάντσα και το υπουργείο Μεταφορών της Ισπανίας.

Μετά την επίσκεψή του σε νοσοκομείο στο Τολέδο όπου νοσηλεύονται τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχημάτος, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ ζήτησε σήμερα τη λήψη «μέτρων» για την αποτροπή μιας ακόμη σιδηροδρομικής καταστροφής.

«Η έρευνα πρέπει να προσδιορίσει πώς και γιατί συνέβη αυτή η καταστροφή. Πρέπει επίσης να μελετήσουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», δήλωσε.

Νέο θύμα στα συντρίμμια

Την είδηση για τον εντοπισμό ακόμα μίας σορού ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε.

Στο σημείο της τραγωδίας, η Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών (UME) και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις καθαρισμού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δυνάμεις απομάκρυναν ένα από τα βαγόνια που είχε κατρακυλήσει στο πρανές.

Από τους συνολικά 110 τραυματίες που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα στην περιφέρεια, οι 60 έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ 50 εξακολουθούν να νοσηλεύονται «σε ποικίλη κατάσταση σοβαρότητας» – αριθμός που διαφοροποιείται από τα αρχικά στοιχεία που ήθελαν 53 σε νοσηλεία και 56 να έχουν πάρει εξιτήριο.

Ωστόσο, ο Γκαρθία-Πάχε τόνισε ότι τέσσερα άτομα που βρισκόντουσαν στην πλέον κρίσιμη κατάσταση «παρουσιάζουν θετική εξέλιξη». «Είμαστε κάπως πιο αισιόδοξοι για την τελική έκβαση της υγείας τους, έχουμε περισσότερες ελπίδες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις εργασίες στο πεδίο, ο Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε εξήγησε ότι απομένει να μετακινηθεί ακόμη ένα βαγόνι, εκφράζοντας την πεποίθηση –«με την απαιτούμενη επιφύλαξη αυτή τη στιγμή»– ότι «δεν υπάρχουν άλλα θύματα κάτω» από τα συντρίμμια.

Παράλληλα, η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ακολουθώντας «ένα εξαιρετικά αυστηρό πρωτόκολλο», όπως μεταδίδει η El Mundo.

Ξένοι υπήκοοι

Στα δύο τρένα εκτιμάται ότι επέβαιναν περισσότερα από 500 άτομα, ανάμεσά τους πολίτες από την Κίνα, την Ιαπωνίακαι τις Φιλιππίνες.

Μεταξύ των νεκρών επιβεβαιώθηκε και ένας Αργεντινός, ο οποίος είναι ο πρώτος ξένος υπήκοος που ταυτοποιήθηκε επίσημα ως θύμα της τραγωδίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Corriere della Sera, ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν εννέα Ιταλοί πολίτες: τρεις εξ αυτών αγνοούνται, ένας τραυματίστηκε, ενώ πέντε κατάφεραν να βγουν σώοι.

Δεσμεύσεις Σάντσεθ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, μετέβη στο Τολέδο για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Κέντρου Συντονισμού Επιχειρήσεων (CECOPI).

Σε επίσημη δήλωσή του, χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις, ο Ισπανός Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι αρχές εργάζονται πυρετωδώς.

«Εργαζόμαστε μέρα και νύχτα για να διαλευκάνουμε και την τελευταία λεπτομέρεια της τραγωδίας και να ενισχύσουμε τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά», σημείωσε.

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