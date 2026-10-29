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ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Στους 74 νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα

τρένα Τολέδο
clock 19:21 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε τουλάχιστον 74 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στη χθεσινή σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων (CIAF) του υπουργείου Μεταφορών.

Προηγούμενος απολογισμός από τις αρχές της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα, όπου συνέβη το δυστύχημα, ανέφερε 69 θανάτους.

Μετά την επίσκεψή του σε νοσοκομείο στο Τολέδο όπου νοσηλεύονται τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχημάτος, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ ζήτησε σήμερα τη λήψη «μέτρων» για την αποτροπή μιας ακόμη σιδηροδρομικής καταστροφής.

«Η έρευνα πρέπει να προσδιορίσει πώς και γιατί συνέβη αυτή η καταστροφή. Πρέπει επίσης να μελετήσουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», δήλωσε.

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