ΡΕΑ -ΟΦΗ Κ17 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2-1: Πρεμιέρα με ήττα για τον ΟΦΗ

Αν και προηγήθηκε η Κ17 του ΟΦΗ τη Σοχώρα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών τελικά έχασε 2-1 από την αντίστοιχη ομάδα της ΡΕΑ.

Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στο 20ό λεπτό, όταν η Καρνομουράκη εκτέλεσε φάουλ και η Φυσαράκη με κοντινό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ακολούθησαν αρκετές ευκαιρίες για τη ΡΕΑ, που τελικά ισοφάρισε στο 46’ με την Τσιλεδάκη, η οποία πήρε το «ριμπάουντ» μετά από απόκρουση πέναλτι και στο 66’ η Δέσποινα Πανταλάκη διαμόρφωσε 2-1.

Ο ΟΦΗ είχε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση, με την τερματοφύλακα της ΡΕΑ να κρατά τη νίκη για την ομάδα της.

Με προπονήτρια την Ελένη Μανιά, το νέο αίμα των κοριτσιών του ΟΦΗ, θα επιδιώξει να έχει και φέτος, μια αξιοπρεπή παρουσία, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.

"Εχουμε ένα αξιόλογο σύνολο, με αρκετά ταλαντούχα κορίτσια, τα οποία θέλουμε να βελτιώσουμε με στόχο κάποια στιγμή να βρεθούν στην πρώτη ομάδα. Ηδη αρκετά απο τα κορίτσια μας, οκτώ συνολικά κορίτσια, είναι και στο ρόστερ της πρώτης ομάδας και αυτός μας ευχαριστεί. Στόχος μας είναι τα κορίτσια μας να βελτιωθούν, μέσα απο τη σεζόν και να βάλουν παιχνίδια στα πόδια τους", ανέφερε η προπονήτρια του ΟΦΗ η οποία θα στηριχθέι στις εξής αθλήτριες.

1. ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΪΤΑΚΗ (ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ),2. ΕΡΩΦΙΛΗ ΤΡΟΥΛΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ),



3. ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗ (ΜΕΣΟΣ),



4. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΣΧΑΜΠΑΡΗ (ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ)



5. ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ)



6. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΦΥΣΑΡΑΚΗ (ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ)



7. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΝΑ (ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ)



8. ΗΛΕΚΤΡΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ)



9. ΗΡΩ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ (ΜΕΣΟΣ)



10. ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΙΓΑΝΑΚΗ (ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ)



1.1 ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ (ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ



12. ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ (ΜΕΣΟΣ)



13. ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΔΑΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ)



14. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΚΡΑΚΗ (ΜΕΣΟΣ)



15. ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΦΗΚΑ (ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ)



16. ΜΑΡΙΑ ΑΣΜΑΡΙΑΝΝΑΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ)



17. ΕΛΕΝΑ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ (ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ)



18. ΣΟΦΙΑ ΜΕΡΤΑΡΑΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ)



19. ΕΛΕΝΗ ΤΑΤΑΡΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ).

20. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ)

21. ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ (ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ)

22. ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ (ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ)

23. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ)

24. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ (ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ)

25. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΥΣΑΝΑΚΗ (ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ)

26. ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ)

27. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΕΣΟΣ).