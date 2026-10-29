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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ηράκλειο: Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον δάσκαλο Αιμίλιο Καρφόπουλο στην Παναγίτσα Μασταμπά

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ
clock 17:28 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εκδήλωση - αφιέρωμα Μνήμης για τον Δάσκαλο Αιμίλιο Καρφόπουλο, με τίτλο: «Ένα σχολείο που αφήνει σημάδια…για τον άνθρωπο, τον δάσκαλο, την προσφορά του», διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Σωτηρία Μαρτίνου και Δημήτρης Καλυκάκης, το 53ο Δημοτικό Σχολείο και η Ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά (Παναγίτσα), την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 18:00, στην αίθουσα της Ενορίας.

Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Νικόλαος Ε. Παπαδογιάννης. Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα συμμετέχει μαθητική ομάδα από το 53ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, ενώ την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο πιανίστας Χρήστος Κατσίδης.

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Εκδήλωση Παναγίτσα Μασταμπά
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