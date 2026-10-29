Άγιος Νικόλαος: Παρουσιάζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για το μέλλον του τουρισμού

Τον στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης του τουριστικού προορισμού Αγίου Νικολάου παρουσιάζει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο ανοικτής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στις 14:00, στο Πολύκεντρο REX, στον τρίτο όροφο.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας του Αγίου Νικολάου ως τουριστικού προορισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα βασικά ευρήματα της ανάλυσης του προορισμού, οι στρατηγικές προτεραιότητες, καθώς και οι προτεινόμενοι άξονες δράσης για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και ανάπτυξη του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσει ο Δρ. Σωτήριος Βαρελάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Στρατηγικής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο οποίος θα αναλύσει τις κατευθύνσεις που προτείνονται για την επόμενη ημέρα του τουρισμού στον Άγιο Νικόλαο.

Στο επίκεντρο η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο ενημέρωσης και διαλόγου για το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή, δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του κλάδου, στους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, στην επιχειρηματική κοινότητα και στους πολίτες να ενημερωθούν για τον σχεδιασμό και τις προοπτικές του προορισμού.

Το ζητούμενο είναι η ενίσχυση της θέσης του Αγίου Νικολάου στον τουριστικό χάρτη, μέσα από έναν σχεδιασμό που θα συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα με τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα, αναδεικνύοντας παράλληλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.

Η παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη συζήτηση για το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που επιδιώκει ο Δήμος Αγίου Νικολάου τα επόμενα χρόνια, με τη συμμετοχή των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και της τοπικής κοινωνίας.

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