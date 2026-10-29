Συνεργασία Τεχνικών Σχολών Επιμελητηρίου Ηρακλείου με το Αστικό ΚΤΕΛ για την οδική ασφάλεια

Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων σχετικά με την οδική ασφάλεια, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και τη βιώσιμη κινητικότητα αναλαμβάνουν οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ως φορέας εκπαίδευσης και κατάρτισης εκατοντάδων, κυρίως νέων, σπουδαστών.



Συνεργάτης σε αυτό το εγχείρημα, με κοινές δράσεις, θα είναι το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου, όπως επιβεβαιώθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των Τεχνικών Σχολών μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Βαγγέλη Καρκανάκη, και του Προέδρου του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, κ. Γιάννη Σαρουλάκη.



Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, οι οποίες αποτελούν και τη βάση της κοινής αυτής πρωτοβουλίας.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη καλλιέργειας σύγχρονης κυκλοφοριακής παιδείας, με επίκεντρο τη διαμόρφωση υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς από νεαρή ηλικία, τον σεβασμό προς όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου και την ευαισθητοποίηση γύρω από την ασφαλή μετακίνηση στην πόλη.



Παράλληλα, αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος των δημόσιων συγκοινωνιών στη διαμόρφωση μιας πόλης περισσότερο προσβάσιμης, λειτουργικής και φιλικής προς το περιβάλλον.



Η συζήτηση ανέδειξε, επίσης, τις προοπτικές σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της πόλης και των μεταφορών, μέσα από πρωτοβουλίες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.



Ο κ. Καρκανάκης, με την ιδιότητα και του Προέδρου των Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τόνισε ότι «για εμάς η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, αλλά συνδέεται ουσιαστικά με την ανάπτυξη ενεργών και υπεύθυνων πολιτών, που συμμετέχουν στη διαμόρφωση μιας ασφαλέστερης και πιο βιώσιμης πόλης».



Ο Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, κ. Γιάννης Σαρουλάκης, δήλωσε: «Βρισκόμαστε κάθε μέρα στους δρόμους του Ηρακλείου και γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι η οδική ασφάλεια χτίζεται πρώτα με παιδεία. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης, βάζουμε την εμπειρία των οδηγών μας στη διάθεση των σπουδαστών και δεσμευόμαστε να αναζητήσουμε, μαζί με τις Τεχνικές Σχολές, πρακτικές λύσεις για την καθημερινή τους μετακίνηση. Μια πόλη με ασφαλείς δρόμους και αξιόπιστη δημόσια συγκοινωνία είναι μια πόλη που επενδύει στους νέους της».



Ξεχωριστό αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσαν οι μετακινήσεις των σπουδαστών της Ι.Σ.Α.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με στόχο τη διερεύνηση πρακτικών λύσεων που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την καθημερινή πρόσβασή τους στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και να ενισχύσουν τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.



Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος των Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, κ. Δράκος Μαραγκάκης, και ο Διευθυντής των Τεχνικών Σχολών, κ. Μιχάλης Καθαράκης, συμβάλλοντας στη συζήτηση για τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών.

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