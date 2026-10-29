«Χωριάτικο»: Στη φυλακή τρία μέλη του κυκλώματος - Τι αναμένεται να υποστηρίξει ο φερόμενος αρχηγός

Με αποδοχή μόνο εκείνων των κατηγοριών που αφορούν φορολογικά αδικήματα προσέρχεται στο ανακριτικό γραφείο ο ιδιοκτήτης των καταστημάτων ”Χωριάτικο”, αντιμέτωπος με βαρύτατο κατηγορητήριο που του καταλογίζει ότι ήταν ο αρχηγός μίας πολυπρόσωπης εγκληματικής οργάνωσης με εκτεταμένη δράση.

Η διαδικασία απολογιών των πρώτων 30, από τους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση, κατηγορουμένων είναι σε πλήρη εξέλιξη ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και των δύο επίκουρων ανακριτών που ορίστηκαν λόγω του μεγάλου αριθμού κατηγορουμένων.

Ενώπιον των ανακριτών απολογήθηκαν μέχρι το απόγευμα επτά κατηγορούμενοι εκ των οποίων οι τρεις οδηγούνται στην φυλακή. Οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ενώ σε κάποιους έχει επιβληθεί και εγγυοδοσία.

Η διαδικασία συνεχίζεται για την ομάδα των 30, ενώ αύριο θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 29 κατηγορούμενοι. Στις έξι το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η απολογία του θεωρούμενου ως αρχηγού του κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Ο 57χρονος θα παραδώσει υπόμνημα με τις θέσεις του, αρνούμενος σχεδόν το σύνολο των βαριών κατηγοριών που του αποδίδονται, όπως απάτη σε βάρος του Δημοσίου, ξέπλυμα, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κ.ά. Με ισχυρισμό ότι η υπόθεση αφορά αποκλειστικά διαφορές φορολογικής φύσης, ο κατηγορούμενος σκοπεύει, σύμφωνα με πληροφορίες, να δηλώσει στον δικαστικό λειτουργό την πρόθεση του να πληρώσει τα ποσά που θα του καταλογίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. «Η υπόθεση είναι φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Θα πληρωθεί μέχρι και το τελευταίο ευρώ σε φόρους και εισφορές που αναλογούν» φαίνεται ότι θα πει απολογούμενος ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας ”Χωριάτικο”, ο οποίος θα δηλώσει ότι «το Δημόσιο δεν θα υποστεί καμιά ζημιά».

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