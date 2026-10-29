TALOS 2026: Διεθνής Άσκηση Έρευνας & Διάσωσης στις εγκαταστάσεις της Χαλκιαδάκης

Από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026, το Ηράκλειο φιλοξενεί τη διεθνή άσκηση έρευνας και διάσωσης TALOS 2026, που διοργανώνει η Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ».

Στην άσκηση θα συμμετάσχουν ομάδες διάσωσης από τη Μάλτα, τη Ρουμανία και την Κύπρο, καθώς και οι τοπικές εθελοντικές ομάδες, «Φίλιος Ζευς» Αρχανών-Αστερουσίων και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Ηρακλείου με περίπου 40 φιλοξενούμενους συμμετέχοντες και πέντε διασωστικούς σκύλους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σενάρια έρευνας και διάσωσης σε ανοικτό και αστικό περιβάλλον, ενώ θα κορυφωθεί την Κυριακή 1 Νοεμβρίου με άσκηση μαζικού συμβάντος στις κεντρικές αποθήκες των Super Markets Χαλκιαδάκης, στο 1ο χλμ. Επ. οδού Γαζίου Κρουσώνα στο Γάζι Ηρακλείου, υπό τις οδηγίες και τον επιχειρησιακό συντονισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου. Η άσκηση μαζικού συμβάντος της Κυριακής 1 Νοεμβρίου ξεκινά στις 11:00. Η κάλυψη από τα ΜΜΕ επιτρέπεται. Για λόγους ασφαλείας και καλύτερης οργάνωσης, οι εκπρόσωποι του Τύπου παρακαλούνται να προσέλθουν στον χώρο έως τις 10:30.

Η Χαλκιαδάκης Α.Ε., στο πλαίσιο της διαχρονικής της δέσμευσης για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, του εθελοντισμού και της ενίσχυσης της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, στηρίζει έμπρακτα τη διοργάνωση, διαθέτοντας τις εγκαταστάσεις της για την άσκηση και προσφέροντας χορηγική υποστήριξη για τα μπλουζάκια των εθελοντών και το δείπνο της εκδήλωσης.

Βασικός στόχος της άσκησης TALOS 2026 είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων διάσωσης, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσα από κοινή εκπαίδευση και ρεαλιστικά σενάρια.

Με έμπνευση τον μυθικό Τάλω, τον χάλκινο γίγαντα, φύλακα της Κρήτης, η άσκηση αναδεικνύει τη σημασία της οργανωμένης εθελοντικής προσφοράς και της συνεργασίας στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

«Δεν συναντιόμαστε για να ανταγωνιστούμε, αλλά για να μάθουμε, να συνεργαστούμε και να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι όταν κάποιος χρειάζεται τη βοήθειά μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΒΟΑΚ: Στην κυκλοφορία τα 10 πρώτα χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη - Αγιος Νικόλαος (εικόνες)



