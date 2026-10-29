Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης στο Άαχεν της Γερμανίας (εικόνες)

Από της 24ης έως της 26ης Οκτωβρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. κ. Ευγένιος, μετέβη στο Άαχεν της Γερμανίας, προσκεκλημένος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Λεύκης κ. Ευμενίου και με την ευλογία του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου, για να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, στον περικαλλή ναό της Ελληνορθόδοξης Ενορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Δημητρίου.

Τον Σεβασμιώτατο συνόδευαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Πολιτάκης, Ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Σταμάτιος Μηλαθιανάκης.

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Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Λεύκης κ. Ευμενίου, ενώ το απόγευμα χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό. Ακολούθησαν εορταστικές εκδηλώσεις και δεξίωση. Στον εορτασμό συμμετείχαν κληρικοί από διάφορες περιοχές της Γερμανίας και από το Βέλγιο. Στην προσλαλιά του, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης ευχαρίστησε θερμά τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο για την αποδοχή της προσκλήσεως και εξήρε το ήθος και την αγαπητική του παρουσία, υπογραμμίζοντας ότι η αγάπη του βρίσκει εγκάρδια ανταπόκριση και ευγνωμοσύνη στην τοπική εκκλησιαστική κοινότητα.

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Αντιφωνώντας, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος με αφορμή τις λέξεις «ευγνώμων» και «ευγνωμοσύνη» της προσλαλιάς του, ανέδειξε την ευχαριστία προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο ως ουσιαστικό γνώρισμα της εκκλησιαστικής ζωής. «Σε καιρούς αγνωμοσύνης και αναλγησίας, σε καιρούς αχαριστίας, ξεχάσαμε να λέμε "συγνώμη και ευχαριστώ" και για τα λίγα και για τα πολλά· πρώτα σε Εκείνον που κάθε αγαθό μάς χαρίζει από τον ουρανό. Αλλά και έπειτα στον διπλανό στον αδελφό μας, που για μας δεν είναι ούτε ξένος ούτε άγνωστος, αλλά εικόνα του ίδιου του Χριστού».

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Αναφέρθηκε, επίσης, στη μαρτυρία της Ομογένειας μέσα σε ένα περιβάλλον ετερότητας και στην ευθύνη των πιστών να μεταφέρουν το φως του Χριστού στην καθημερινότητά τους, με συνέπεια λόγων και πράξεων. Εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη ζωντανή, προσευχόμενη κοινότητα του Άαχεν και ακόμη, τη χαρά και τον ενθουσιασμό του για τον ναό της κοινότητας και για τη φιλοκαλική φροντίδα με την οποία διαρκώς κοσμείται.

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Χαρακτήρισε τις προσπάθειες αυτές έργα πίστεως, ελπίδας για το μέλλον της Ορθοδοξίας στον τόπο αυτό, στο κέντρο της Ευρώπης και, προπάντων, αγάπης. «Ζούμε σε διαφορετικούς τόπους και μέσα σε διαφορετικές συνθήκες. Συχνά μας διασπούν οι μέριμνες, οι δυσκολίες και οι απαιτήσεις του κόσμου. Η Εκκλησία όμως μάς καλεί να υπερβούμε όσα μας χωρίζουν. Εδώ συναντιόμαστε ως αδελφοί, με κοινό σημείο αναφοράς τον Χριστό, και αντλούμε δύναμη για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας με περισσότερη πίστη και αγάπη. Αυτά τα έργα δεν στοιχίζουν χρήματα, στοιχίζουν αγάπη καρδιακή. Και αυτή την αγάπη την είδα ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων σας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Κατακλείοντας, ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αυγουστίνο, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Λεύκης κ. Ευμένιο, τον εφημέριο π. Άνθιμο Ζηδιανάκη, αποσπασμένο κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα για την εγκάρδια φιλοξενία, απευθύνοντας πατρικές ευχές με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Δημητρίου.

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