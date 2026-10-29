Στο Καστέλι ο Χρίστος Δήμας: Υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας για έρευνα και καινοτομία στο νέο αεροδρόμιο

Νέο πεδίο συνεργασίας για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του υπό κατασκευή αεροδρομίου στο Καστέλι διαμορφώνεται μετά τη συμφωνία που υπεγράφη σήμερα Πέμπτη (29/10) από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης. Η πρωτοβουλία αφορά τη δημιουργία υποδομής έρευνας και καινοτομίας, με τον υπουργό Χρίστο Δήμα να δίνει το «παρών» στο εργοτάξιο του νέου αερολιμένα.

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Το μήνυμα για τη μελλοντική πορεία της Κρήτης έστειλε ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος δήλωσε: «Προερχόμαστε από το μέλλον και κοιτάζουμε το μέλλον».

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Η επίσκεψη του υπουργού στο Καστέλι έγινε μετά την παράδοση τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και εντάσσεται στις επαφές για την εξέλιξη των μεγάλων έργων υποδομής στο νησί. Ο Χρίστος Δήμας επισκέφθηκε και το εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου.

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Η συμφωνία για την έρευνα και την καινοτομία προσθέτει μια νέα διάσταση στον σχεδιασμό για την αξιοποίηση του μελλοντικού αεροδρομίου, πέρα από την εξυπηρέτηση των αεροπορικών μετακινήσεων.

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