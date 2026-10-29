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ΚΡΗΤΗ

Στο Καστέλι ο Χρίστος Δήμας: Υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας για έρευνα και καινοτομία στο νέο αεροδρόμιο

Υπογραφη Καστέλλι
clock 15:55 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέο πεδίο συνεργασίας για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του υπό κατασκευή αεροδρομίου στο Καστέλι διαμορφώνεται μετά τη συμφωνία που υπεγράφη σήμερα Πέμπτη (29/10) από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης. Η πρωτοβουλία αφορά τη δημιουργία υποδομής έρευνας και καινοτομίας, με τον υπουργό Χρίστο Δήμα να δίνει το «παρών» στο εργοτάξιο του νέου αερολιμένα.

Υπεγράφη η συμφωνία για έρευνα και καινοτομία στο νέο αεροδρόμιο

Το μήνυμα για τη μελλοντική πορεία της Κρήτης έστειλε ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος δήλωσε: «Προερχόμαστε από το μέλλον και κοιτάζουμε το μέλλον».

Καστέλλι υπογραφή

Η επίσκεψη του υπουργού στο Καστέλι έγινε μετά την παράδοση τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και εντάσσεται στις επαφές για την εξέλιξη των μεγάλων έργων υποδομής στο νησί. Ο Χρίστος Δήμας επισκέφθηκε και το εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου. 

Καστέλλι υπογραφή

Η συμφωνία για την έρευνα και την καινοτομία προσθέτει μια νέα διάσταση στον σχεδιασμό για την αξιοποίηση του μελλοντικού αεροδρομίου, πέρα από την εξυπηρέτηση των αεροπορικών μετακινήσεων.

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Καστέλλι Χρίστος Δήμας Υπογραφή
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