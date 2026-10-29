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ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσε Καμινάδα της Νεράιδας στην Καππαδοκία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και ένας τραυματίας (βίντεο)

Νεράιδες Καππαδοκία
clock 16:20 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε στην Καππαδοκία, στην κεντρική Τουρκία, όταν ένας από τους περίφημους βραχώδεις σχηματισμούς της Καππαδοκίας γνωστοί ως «καμινάδες των νεράιδων», αποκολλήθηκε εξαιτίας ισχυρής βροχόπτωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Υπαίθριο Μουσείο του Γκιόρεμε, στην επαρχία Νεβσεχίρ, όταν βράχια κατέπεσαν σε σημείο όπου βρίσκονταν πολίτες.

Αμέσως μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της χωροφυλακής, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), καθώς και ασθενοφόρα.

Κατά την επιτόπια έρευνα, τα συνεργεία διαπίστωσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενώ ένας ακόμη τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Οι εργασίες των σωστικών συνεργείων στην περιοχή συνεχίζονται.

*Φωτογραφία: Shutterstock

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