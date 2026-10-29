Κύπελλο Ελλάδας: Φινάλε στη League Phase με ντέρμπι κορυφής και κρίσιμες μάχες για την πρόκριση

Η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί στις 2 Δεκεμβριου κι έρχεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο πριν από την έναρξη των νοκ άουτ, με αρκετές ομάδες να διεκδικούν καλύτερη θέση στην τελική κατάταξη και άλλες να παλεύουν για την παρουσία τους στην επόμενη φάση.

Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στην κορυφή, όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ισοβαθμούν με εννέα βαθμούς και διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε ένα ντέρμπι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θέλουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με νίκη, διατηρώντας τις ελπίδες τους για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Το ντέρμπι των «αιωνίων» και η μάχη της κορυφής

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν κάνει το απόλυτο στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, συγκεντρώνοντας από εννέα βαθμούς. Η μεταξύ τους αναμέτρηση αποτελεί το μεγάλο παιχνίδι της τελευταίας στροφής, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την ολοκλήρωση της League Phase από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο ΠΑΟΚ, που ακολουθεί με επτά βαθμούς, αντιμετωπίζει την Καλαμάτα, η οποία βρίσκεται στην πέμπτη θέση με πέντε βαθμούς. Ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να προσθέσει ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό του, ενώ η ομάδα της Μεσσηνίας αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει θέση στην πρώτη τετράδα.

Σημαντική είναι και η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Η Ένωση βρίσκεται στην τέταρτη θέση με έξι βαθμούς και θέλει να διατηρηθεί ψηλά στην κατάταξη, ενώ οι Αρκάδες, που έχουν συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς, επιδιώκουν να κλείσουν θετικά τη League Phase.

Ο ΟΦΗ περιμένει τα αποτελέσματα και κοιτάζει την επόμενη φάση

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και για τον ΟΦΗ, με την κρητική ομάδα να παρακολουθεί τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Σε μία αγωνιστική όπου οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν, τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αναμετρήσεων αναμένεται να παίξουν τον δικό τους ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης. Για τον ΟΦΗ, το ζητούμενο είναι να κερδίσει το Βόλο στο Παγκρήτιο στάδιο για να έχει το πλεονέκτημα έδρας στα νοκ άουτ.

Με την ολοκλήρωση της League Phase, η κρητική ομάδα θα έχει πλέον ξεκάθαρη εικόνα για τη συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδας, σε μία διοργάνωση όπου ο στόχος είναι να διεκδικήσει τις πιθανότητές της και να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο.

Κρίσιμα παιχνίδια για την πρώτη 12άδα

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σημερινό ματς Βόλος – Ατρόμητος, με τις δύο ομάδες να αναζητούν βαθμούς που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικοί για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Ατρόμητος έχει συγκεντρώσει τρεις βαθμούς σε δύο αγώνες, ενώ ο Βόλος έχει έναν βαθμό στο ίδιο διάστημα. Η αναμέτρησή τους αποτελεί σημαντική ευκαιρία και για τους δύο, με τους Περιστεριώτες να έχουν μπροστά τους και μία ακόμη αναμέτρηση απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, ο οποίος έχει ήδη αποκλειστεί.

Σε περίπτωση νίκης επί του Βόλου, ο Ατρόμητος θα βελτιώσει σημαντικά τη βαθμολογική του θέση και θα διατηρήσει ανοιχτές τις πιθανότητές του για ένα καλύτερο πλασάρισμα, ανάλογα και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Την ίδια στιγμή, η Νίκη Βόλου υποδέχεται τη Μαρκό σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τις δύο ομάδες. Η Νίκη έχει τρεις βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές, ενώ η Μαρκό βρίσκεται στον έναν βαθμό, με αμφότερες να θέλουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η τελική κατάταξη και η επόμενη μέρα

Η ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής θα διαμορφώσει την τελική βαθμολογία της League Phase και θα καθορίσει τις θέσεις με τις οποίες οι ομάδες θα οδηγηθούν στα νοκ άουτ.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βρίσκονται στην κορυφή με εννέα βαθμούς και έχουν εξασφαλίσει θέση στα προημιτελικά, ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με επτά και η ΑΕΚ με έξι, όμως οι εκκρεμότητες της τελευταίας στροφής αφήνουν ανοιχτά τα ενδεχόμενα για την τελική κατάταξη.

Για τις ομάδες που ακολουθούν, κάθε αποτέλεσμα αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς η τελευταία αγωνιστική αποτελεί την τελευταία ευκαιρία να βελτιώσουν τη θέση τους και να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή αφετηρία για τη συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η βαθμολογία



1. Ολυμπιακός 9 (9-2)

2. Παναθηναϊκός 9 (5-1)

3. ΠΑΟΚ 7 (4-1)

4. ΑΕΚ 6 (11-4)

------------------------------------



5. Καλαμάτα 5 (5-3)

6. ΟΦΗ 4 (3-1)

7. Αστέρας AKTOR 4 (4-3)

8. Κηφισιά 4 (4-4)



------------------------------------



9. Άρης 4 (3-3)

10. ΑΕΛ Novibet 4 (2-5)

10. Ατρόμητος 3 (1-1)

12. Νίκη Βόλου 3 (1-4)



-------------------------------------

13. Βόλος Elabet 1 (4-5)

14. Μαρκό 1 (2-5)

15. Νέστος Χρυσούπολης 0 (0-7)

16. Πανσερραϊκός 0 (1-10)

* Ατρόμητος και Βόλος έχουν ματς λιγότερο.

Η 5η και τελευταία αγωνιστική (2/12/26)



Άρης - Πανσερραϊκός



Ατρόμητος - Νέστος Χρυσούπολης



Καλαμάτα - ΠΑΟΚ



Κηφισιά - ΑΕΛ



Νίκη Βόλου - Μαρκό



Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός



ΟΦΗ - Βόλος



ΑΕΚ - Αστέρας

Κριτήρια ισοβαθμίας



Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων



2. Η καλύτερη επίθεση



3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας



4 Οι περισσότερες νίκες



5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας



6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Τα ζευγάρια στα Play Offs



5ος με 12ο



6ος με 11ο



7ος με 10ο



8ος με 9ο



Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Τα προημιτελικά



Στους προημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Στη συγκεκριμένη φάση, τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών αγώνων που θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός αγώνας: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).



2ος προημιτελικός αγώνας: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).



3ος προημιτελικός αγώνας: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).



4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

Τα ημιτελικά



Οι ημιτελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σε διπλά παιχνίδια, χωρίς να ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Αν χρειαστεί, θα υπάρξει παράταση και πέναλτι. Επίσης, ο τελικός θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 22 Μαϊου 2027 με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα που προέρχεται από τον πρώτο ημιτελικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ