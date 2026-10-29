ΠΕΜ.29 Οκτ 2026 15:24
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Σχεδόν 700 γραμμάρια κάνναβης στο σπίτι 26χρονου (εικόνα)

χειροπέδες
clock 14:40 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο πλαίσιο των δράσεων και του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σήμερα (29.10.2026) οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε 26χρονος ημεδαπός σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου και αφού ακινητοποιήθηκε ακολούθησε έρευνα στην οικία του κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•    688,1 γραμμάρια κάνναβης

•    Χρηματικό ποσό 710 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα 

κάνναβη ηράκλειο

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Δέσμευσαν το ακατάσχετο επίδομα σεισμόπληκτης οικογένειας

Κρήτη: Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα!

ΒΟΑΚ: Στην κυκλοφορία τα 10 πρώτα χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη - Αγιος Νικόλαος (εικόνες)



 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κάνναβη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis