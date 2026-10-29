Tραγωδία στην Ισπανία: Στους 69 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων

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Στους 69 ανήλθε ο απολογισμός των θυμάτων από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρντα του Τολέδο, καθώς οι διασώστες εντόπισαν ακόμη μία σορό στο σημείο της φονικής σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας.

Ενώ η Ισπανία διανύει την πρώτη ημέρα του τριήμερου εθνικού πένθους, οι έρευνες των αρχών εστιάζουν στα αίτια του δυστυχήματος, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για «ανθρώπινο λάθος» στο κέντρο ελέγχου.

Νέο θύμα στα συντρίμμια

Την είδηση για τον εντοπισμό ακόμα μίας σορού ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε.

Στο σημείο της τραγωδίας, η Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών (UME) και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις καθαρισμού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δυνάμεις απομάκρυναν ένα από τα βαγόνια που είχε κατρακυλήσει στο πρανές.

Από τους συνολικά 110 τραυματίες που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα στην περιφέρεια, οι 60 έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ 50 εξακολουθούν να νοσηλεύονται «σε ποικίλη κατάσταση σοβαρότητας» – αριθμός που διαφοροποιείται από τα αρχικά στοιχεία που ήθελαν 53 σε νοσηλεία και 56 να έχουν πάρει εξιτήριο.

Ωστόσο, ο Γκαρθία-Πάχε τόνισε ότι τέσσερα άτομα που βρισκόντουσαν στην πλέον κρίσιμη κατάσταση «παρουσιάζουν θετική εξέλιξη».

«Είμαστε κάπως πιο αισιόδοξοι για την τελική έκβαση της υγείας τους, έχουμε περισσότερες ελπίδες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

🔴Page eleva a 69 los muertos en el accidente de Urda y Sánchez asegura que se va a reforzar la seguridad ferroviaria 📲Más información en Demócrata https://t.co/ZlBFIi0YlS https://t.co/bQFSvvScfT — demócrata (@democrata_info) October 29, 2026





Σχετικά με τις εργασίες στο πεδίο, ο Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε εξήγησε ότι απομένει να μετακινηθεί ακόμη ένα βαγόνι, εκφράζοντας την πεποίθηση –«με την απαιτούμενη επιφύλαξη αυτή τη στιγμή»– ότι «δεν υπάρχουν άλλα θύματα κάτω» από τα συντρίμμια.

Παράλληλα, η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ακολουθώντας «ένα εξαιρετικά αυστηρό πρωτόκολλο», όπως μεταδίδει η El Mundo.

Ξένοι υπήκοοι

Στα δύο τρένα εκτιμάται ότι επέβαιναν περισσότερα από 500 άτομα, ανάμεσά τους πολίτες από την Κίνα, την Ιαπωνίακαι τις Φιλιππίνες.

Μεταξύ των νεκρών επιβεβαιώθηκε και ένας Αργεντινός, ο οποίος είναι ο πρώτος ξένος υπήκοος που ταυτοποιήθηκε επίσημα ως θύμα της τραγωδίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Corriere della Sera, ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν εννέα Ιταλοί πολίτες: τρεις εξ αυτών αγνοούνται, ένας τραυματίστηκε, ενώ πέντε κατάφεραν να βγουν σώοι.

Δεσμεύσεις Σάντσεθ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, μετέβη στο Τολέδο για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Κέντρου Συντονισμού Επιχειρήσεων (CECOPI).

Σε επίσημη δήλωσή του, χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις, ο Ισπανός Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι οι αρχές εργάζονται πυρετωδώς.

«Εργαζόμαστε μέρα και νύχτα για να διαλευκάνουμε και την τελευταία λεπτομέρεια της τραγωδίας και να ενισχύσουμε τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά», σημείωσε.

🔴Sánchez: "Quisiera agradecer a los servicios de asistencia psicológica la labor que están haciendo a los familiares de las víctimas. Estamos trabajando día y noche para esclarecer hasta el último detalle de la tragedia" 📲 Todos los detalles en Demócrata: https://t.co/PJdN7Ek6WR — demócrata (@democrata_info) October 29, 2026





Μετά τη συλλογή των πρώτων στοιχείων, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην υπόθεση του «ανθρώπινου λάθους».

Πρόκειται για μια «ανεξήγητη»απόφαση, όπως τη χαρακτήρισε ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, ενός ελεγκτή στο κέντρο ελέγχου της Adif στον σταθμό της Ατότσα στη Μαδρίτη, ο οποίος έδωσε εντολή στην αμαξοστοιχία AVE της Renfe να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα, ενώ το τρένο της Iryo ήταν ακόμη ακινητοποιημένο στην ίδια γραμμή πιο μπροστά.

Ο Σάντσεθ υπογράμμισε ότι άμεση προτεραιότητα είναι «η κατανόηση και η διαλεύκανση των αιτίων αυτού του τρομερού σιδηροδρομικού δυστυχήματος».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει για επόμενη φάση την παροχή οικονομικής βοήθειας και αποζημιώσεων προς τις οικογένειες των θυμάτων «τουλάχιστον από υλικής πλευράς, τις οποίες θα καλύψει η Γενική Διοίκηση του Κράτους».

Βασιλική επίσκεψη, πολιτική αντιπαράθεση και απεργία

Αργότερα εντός της ημέρας, το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας αναμένεται να επισκεφθεί τους τραυματίες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τολέδο.

Παράλληλα, το μέτωπο «Sumar»ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την εκτάκτως κλήση του υπουργού Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να δώσει πλήρεις εξηγήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Την ίδια ώρα, εν μέσω εθνικού πένθους, το σωματείο των μηχανοδηγών της Semaf διατηρεί την απεργία που είχε ήδη προκηρυχθεί στη Renfe πριν από το δυστύχημα, διεκδικώντας δομικές βελτιώσεις στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων και την τήρηση των συμφωνηθέντων.

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