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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως την Τρίτη

εφκα
clock 14:06 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αύριο, Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται το μπαράζ πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει αύριο:

2.500.000 ευρώ για προκαταβολές συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021 σε 7.000 δικαιούχους.

5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.

Επίσης έως αύριο καταβάλλονται 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ δίνονται:

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22.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 36.000 δικαιούχους.

14.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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