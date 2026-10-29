Ηράκλειο: Δέσμευσαν το ακατάσχετο επίδομα σεισμόπληκτης οικογένειας

Δεν έχουν τέλος οι περιπέτειες των σεισμόπληκτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας με χαρακτηριστικό τελευταίο παράδειγμα, την τραπεζική δέσμευση του επιδόματος ενοικίου οικογένειας το οποίο είχε την έγκριση της ΔΑΕΦΚ. Πέντε χρόνια μετά το φονικό σεισμό του Αρκαλοχωρίου η κατάσταση δε λέει να ανακάμψει καθώς όχι απλά δε λύνονται τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, αλλά προστίθενται συνεχώς και νέα δυναμιτίζοντας τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας.

Όπως είναι γνωστό στους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου σε όσους δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους δικό τους σπίτι τους χορηγήθηκε επίδομα ενοικίου το οποίο εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Σε πρώτο επίπεδο η επιδότηση εγκρίθηκε για δύο χρόνια.

Ωστόσο επειδή ο ρυθμός αποκατάστασης των σπιτιών εξελίχθηκε με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς με αποτέλεσμα να μην φτιάχνονται τα κατεστραμμένα σπίτια και να μην υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις η επιδότηση ανανεώθηκε για άλλα δύο χρόνια.

Τα χρήματα αυτά που δίδονται ως επιδότηση ενοικίου στους σεισμόπληκτους είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα, και καταβάλλονται ανά τρίμηνο. Μια από τις οικογένειες στις οποίες δίδεται η επιδότηση αυτή ξαφνικά διαπίστωσε ότι τα χρήματα που είχαν εγκριθεί ξαφνικά σταμάτησαν να πιστώνονται διότι όπως διαπίστωσε δεσμεύτηκαν από τράπεζα λόγω οικονομικών οφειλών που είχε σε εκκρεμότητα παρά το γεγονός ότι ο νόμος δεν το επιτρέπει.

Μετά το πρώτο σοκ οι άνθρωποι προσπάθησαν να παρέμβουν στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας για να εξηγήσουν ότι δεν είναι νόμιμη η δέσμευση των χρημάτων της επιδότησης ενοικίου αφού είναι ακατάσχετη σύμφωνα με το νόμο. Στο πλευρό της οικογένειας και ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων «Ελπίδα» που έχει παρέμβει και στην τράπεζα και στο Συνήγορο του Πολίτη που με τη σειρά του έχει εκδώσει θετική εισήγηση υπέρ της οικογένειας την οποία δικαιώνει απολύτως.

Το θέμα πλέον βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και επιχειρείται συντονισμένα να αρθεί αυτή η αδικία σε βάρος της οικογένειας η οποία δεν έχει καμία νομιμοποίηση αφού ο νόμος απαγορεύει ρητά τη δέσμευση των χρημάτων.

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