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ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: Στην κυκλοφορία τα 10 πρώτα χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη - Αγιος Νικόλαος (εικόνες)

BOAK νεάπολη άγιος νικόαλος
clock 13:38 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Παραδόθηκαν και επίσημα σήμερα στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ, στο οδικό τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος. Το «παρών» στην τελετή παράδοσης έδωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με  τον Υπουργό Υποδομών, Χρήστο Δήμα, ο οποίος συνοδευόταν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα, και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, Δημήτρη Αναγνώπουλο, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη , βουλευτές, το δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη και κομματικά στελέχη της ΝΔ.

BOAK νεάπολη άγιος νικόαλος

Ο υπουργός υπογραμμίζοντας τη σημασία του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου για την οδική ασφάλεια και την καθημερινότητα του νησιού τόνισε σε δηλώσεις του:

«Βρισκόμαστε συχνά στην Κρήτη και η παρουσία μας θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, καθώς η κατασκευή των μεγάλων έργων εξελίσσεται συνεχώς». Σε ερώτηση για την τύχη των υπόλοιπων 4,5 χιλιομέτρων του ίδιου τμήματος, ο κ. Δήμας εκτίμησε ότι η ολοκλήρωσή τους αναμένεται εντός του 2027. Μάλιστα, με το βλέμμα στραμμένο στις επικείμενες κάλπες, σχολίασε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός που θα εγκαινιάσει και τα επόμενα χιλιόμετρα του άξονα.

BOAK νεάπολη άγιος νικόαλος

Αναφορικά με το ζήτημα της καθίζησης που σημειώθηκε στην υπό κατασκευή σήραγγα στο Σεληνάρι —στο πλαίσιο του έργου ΣΔΙΤ Χερσόνησος - Νεάπολη— ο Υπουργός απέφυγε να το σχολιάσει. Περιορίστηκε να δηλώσει ότι το φαινόμενο τελεί υπό τεχνική διερεύνηση από το Υπουργείο, προσθέτοντας ότι το θέμα μελετάται και ενδέχεται να υπάρξουν αναλυτικότερες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, ο κ. Δήμας εξήρε τη σημασία των ενδιάμεσων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο άξονα.

BOAK νεάπολη άγιος νικόαλος

Την ικανοποίησή του για το πρώτο αυτό βήμα εξέφρασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στον «σωτήριο» ρόλο των εκτελούμενων έργων οδικής ασφάλειας, τα οποία —όπως τόνισε— λειτουργούν αποτρεπτικά για τα τροχαία ατυχήματα μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης ανακατασκευή του ΒΟΑΚ.

BOAK νεάπολη άγιος νικόαλος

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, σημείωσε: «Βρισκόμαστε σε συνεχή δίαυλο και καθημερινή επικοινωνία με τους φορείς της Κρήτης. Οι προσπάθειές μας είναι τακτικές και, όπως αποδεικνύεται σήμερα, αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς».

BOAK νεάπολη άγιος νικόαλος

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης, ο Υπουργός Υποδομών θα μεταβεί στις 15:00 στο υπό κατασκευή νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι Πεδιάδας. Εκεί αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία μιας πρότυπης υποδομής έρευνας και καινοτομίας εντός των χώρων του νέου αερολιμένα.

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