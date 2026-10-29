Ζουμερά χοιρινά σουβλάκια στον φούρνο: Το μυστικό με τη μαγιονέζα για αποτέλεσμα σαν της ψησταριάς

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Θέλετε να απολαύσετε πεντανόστιμα, ροδοψημένα και απίστευτα μαλακά χοιρινά σουβλάκια στο σπίτι, αλλά φοβάστε ότι θα στεγνώσουν στον φούρνο;

Υπάρχει τρόπος να πετύχετε το τέλειο, ζουμερό αποτέλεσμα που θυμίζει την αγαπημένη σας παραδοσιακή ψησταριά.

Αν και οικιακός φούρνος δεν μπορεί να δώσει το χαρακτηριστικό άρωμα του κάρβουνου, με τη σωστή επιλογή κρέατος και ένα «έξυπνο» υλικό στη μαρινάδα, η επιτυχία είναι εγγυημένη.

Το κατάλληλο κομμάτι κρέατος από τον κρεοπώλη

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για επιτυχημένα σουβλάκια ξεκινάει από το κρεοπωλείο. Για τη συγκεκριμένη συνταγή επιλέγουμε χοιρινό λαιμό χωρίς κόκαλο. Το ενδομυϊκό λίπος που διαθέτει το συγκεκριμένο κομμάτι είναι αυτό που θα κρατήσει το κρέας τρυφερό κατά το ψήσιμο, σε αντίθεση με άλλα, πιο άπαχα μέρη που στεγνώνουν εύκολα.

Ζητήστε από τον κρεοπώλη σας:

Να αφαιρέσει τις σκληρές μεμβράνες, αφήνοντας όμως το απαραίτητο λίπος.

Να κόψει το κρέας σε ομοιόμορφες μπουκιές, μεγέθους περίπου 3 εκατοστών. Το ομοιόμορφο κόψιμο εξασφαλίζει ότι όλα τα κομμάτια θα ψηθούν στον ίδιο χρόνο, αποτρέποντας τα μικρότερα από το να ξεραθούν.

Το «κόλπο» με τη μαγιονέζα στη μαρινάδα

Το μεγάλο μυστικό για να «κλειδώσετε» την υγρασία στο εσωτερικό και να απογειώσετε τη γεύση είναι η μαγιονέζα. Η λιπαρή της βάση απλώνεται ιδανικά πάνω στο κρέας, συγκρατεί τα μπαχαρικά στην επιφάνεια και δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα που εμποδίζει τους χυμούς να δραπετεύσουν. Στόχος μας είναι ένα λεπτό άλειμμα στην επιφάνεια και όχι μια παχιά στρώση.

Υλικά για τη συνταγή

1 κιλό χοιρινός λαιμός χωρίς κόκαλο, κομμένος σε μπουκιές

5 κουταλιές της σούπας έτοιμη μαγιονέζα

1 μέτριο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

1 κουταλάκι του γλυκού γλυκιά πάπρικα

1 κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λίγο αλάτι (λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαγιονέζα περιέχει ήδη αλάτι)

Λεμόνι για το σερβίρισμα

Προετοιμασία και μαρινάρισμα

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε καλά τη μαγιονέζα, το κρεμμύδι, την πάπρικα, τη ρίγανη και το πιπέρι. Προσθέτουμε τις μπουκιές του χοιρινού και ανακατεύουμε σχολαστικά, ώστε η μαρινάδα να καλύψει ομοιόμορφα κάθε κομμάτι κρέατος. Σκεπάζουμε το μπολ και το αφήνουμε στο ψυγείο για 2 έως 4 ώρες. Για ακόμα πιο πλούσια γεύση, μπορείτε να κάνετε την προετοιμασία από το προηγούμενο βράδυ. Πριν περάσουμε το κρέας στα καλαμάκια, αφαιρούμε τις φέτες του κρεμμυδιού και την περίσσεια μαρινάδας, αφήνοντας μόνο ένα λεπτό στρώμα στην επιφάνεια.

Σωστή τεχνική και χρόνος ψησίματος

Για το ψήσιμο, προτιμάμε μεταλλικά καλαμάκια κατάλληλα για φούρνο. Περνάμε το κρέας χωρίς να πιέζουμε δυνατά τις μπουκιές μεταξύ τους, ώστε η θερμότητα να κυκλοφορεί ελεύθερα.

Προθερμαίνουμε καλά τον φούρνο στους 180°C στον αέρα.

Τοποθετούμε τα σουβλάκια πάνω σε μια ελαφρώς λαδωμένη σχάρα.

Βάζουμε τη σχάρα στις μεσαίες θέσεις του φούρνου και ακριβώς από κάτω τοποθετούμε ένα ταψί για να συγκεντρώνει τα υγρά και τα λίπη.

Ψήνουμε για περίπου 25–30 λεπτά στους 180°C στον αέρα.

Πώς θα πάρουν χρώμα χωρίς να στεγνώσουν

Το συνηθέστερο λάθος είναι να παρατείνουμε το ψήσιμο περιμένοντας να σκουρύνει πολύ το κρέας, κάτι που καταστρέφει την υφή του. Αν προς το τέλος του χρόνου χρειάζεστε περισσότερο ρόδισμα, γυρίστε τον φούρνο για λίγα λεπτά στο γκριλ, παρακολουθώντας συνεχώς τη διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση, αποφύγετε να βάλετε τη σχάρα κολλητά στην αντίσταση και μην χρησιμοποιήσετε λαδόκολλα κάτω από το γκριλ.

Σερβίρετε αμέσως με ζεστές πίτες, φρέσκο λεμόνι και τις αγαπημένες σας γαρνιτούρες!