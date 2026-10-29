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GOSSIP - LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Στο παρελθόν έχω αλλάξει πράγματα μόνο και μόνο για να με αποδεχθούν»

του
clock 13:00 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαριάννα Τουμασάτου πρόχωρησε σε μια ειλικρινή προσωπική εξομολόγηση για τις προσπάθειες που κατέβαλλε στα πρώτα της βήματα προκειμένου να ενταχθεί στα κοινωνικά και επαγγελματικά πρότυπα.

 «Ναι, στο παρελθόν έχω προσπαθήσει να αλλάξω για να γίνω αποδεκτή. Τις έχω κάνει αυτές τις αηδίες. Μεγαλώνοντας, όμως, μαθαίνεις να αναγνωρίζεις τι αξίζει να κρατήσεις στη ζωή σου και τι πρέπει να αφήσεις στην άκρη. Και όλα αυτά τα αφήνεις οριστικά πίσω σου», δήλωσε η ηθοποιός στην εκπομπή Happy Day.

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Μαριάννα Τουμασάτου Ηθοποιός
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