Κοσιώνη: "Τα τελευταία χρόνια κοιταζόμουν στον καθρέφτη και αναρωτιόμουν: «Συνεχίζεις να το θέλεις;»"

Η Σία Κοσιώνη παραχώρησε συνέντευξη στο Marie Claire και μιλά για τη νέα σελίδα που έχει ανοίξει στην επαγγελματική της ζωή. Παράλληλα, αποκαλύπτει τις σκέψεις και τα διλήμματα που την απασχολούσαν τα τελευταία χρόνια

Η περίοδος αυτή εξακολουθεί να είναι για σένα μεταβατική;

Ναι, είναι μεταβατική, όμως έχει πολλά θετικά χαρακτηριστικά. Οι μεταβάσεις είναι σίγουρα μια πρόκληση και συνοδεύονται από ένα άγχος: πρέπει να τα αποδείξω όλα ξανά από την αρχή. Δεν νιώθω ότι έφτασα σε ένα σημείο και συνεχίζω από εκεί. Νιώθω ότι έφτασα σε ένα σημείο, έκλεισα ένα κεφάλαιο, και τώρα είμαι σε μια νέα αφετηρία, όπου έχω να χαράξω έναν καινούριο δρόμο.

Δήλωσες κάποια στιγμή ότι δεν σου λείπει καθόλου το δελτίο. Αυτό το είχες συνειδητοποιήσει ακόμα και πριν ολοκληρώσεις την πορεία σου εκεί;

Το να παρουσιάζεις και να ενορχηστρώνεις -γιατί για μένα δεν ήταν μόνο η παρουσίαση- ένα ολόκληρο δελτίο ειδήσεων επί είκοσι χρόνια, πίστεψέ με, είναι μια πολύ σκληρή και ψυχοφθόρα δουλειά. Τα τελευταία χρόνια κοιταζόμουν στον καθρέφτη και αναρωτιόμουν: «Συνεχίζεις να το θέλεις αυτό; Θα το κάνεις για πάντα; Μέχρι πού θα πάει; Δεν είσαι χορτασμένη;». Είχα όλα αυτά τα ερωτήματα, χωρίς να έχω ξεκάθαρο όμως το επόμενο βήμα. Θεωρώ ότι έρχεται η ζωή, οι καταστάσεις και οι συγκυρίες να σου ανοίξουν τους δρόμους. Εγώ είμαι safe player: δεν μου αρέσουν τα ρίσκα, δεν μου αρέσουν οι αλλαγές και δυσκολεύομαι πάρα πολύ να κάνω μεταβάσεις γιατί δένομαι και συναισθηματικά με ανθρώπους, με χώρους, με συνεργασίες. Είμαι αργοκίνητο καράβι. Πρέπει να σκεφτώ πάρα πολύ καλά κάτι προκειμένου να πάρω μια απόφαση και έπειτα θέλω πολύ χρόνο για να υλοποιήσω αυτή την απόφαση. Θα ήθελα, σε έναν ιδανικό κόσμο, να ξέρω από πριν και να έχω προγραμματίσει απολύτως ποιο είναι το επόμενο βήμα μου. Πράγμα το οποίο δεν είναι εφικτό. Δηλαδή, αν δεν βγεις από κάτι, πώς θα σου φανερωθεί το επόμενο; Αρα, νομίζω ότι ήμουν έτοιμη. Ήμουν έτοιμη από καιρό.

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