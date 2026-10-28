Ισπανία: Η πρώην υπουργός Εργασίας επέβαινε στο τρένο που συγκρούστηκε – Δεν έχει εντοπιστεί

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ανάμεσα στους επιβάτες του τρένου της Iryo που ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία φέρεται να βρισκόταν η πρώην υπουργός Εργασίας, Φατίμα Μπανιές, η οποία ταξίδευε προς τη Σεβίλλη για να συμμετάσχει σε εκδήλωση της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών της Ανδαλουσίας.

Σύμφωνα με πηγές του Λαϊκού Κόμματος (PP), η Μπανιές δεν έχει ακόμη εντοπιστεί, ενώ η οικογένειά της έχει μεταβεί στο Τολέδο, μεταδίδει η El Pais.

Ο δήμαρχος της Σεβίλλης, Χοσέ Λουίς Σανθ, απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, τονίζοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την τύχη της.

«Μπορεί να έχει τραυματιστεί ή να έχει χάσει το κινητό της», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ανάγκη να αναμένονται επίσημες πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται πως σημειώθηκε πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, κοντά στην πόλη Urda, στην επαρχία του Τολέδο, όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 60 άνθρωποι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Πηγή: reader.gr

Διαβάστε επίσης

Ισπανία: Δραματική αύξηση των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα – Φόβοι για ακόμη περισσότερα θύματα (βίντεο)

Τραγωδία στην Ισπανία: Δεκάδες οι νεκροί μετά την σύγκρουση τρένων - Σκηνές χάους με τα εκτροχιασμένα βαγόνια (βίντεο)

Ισπανία: Συγκρούστηκαν τρένα υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο - «Αρκετοί νεκροί» (βίντεο)