Δήμος Χερσονήσου: Με λαμπρότητα η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Με ιδιαίτερη επισημότητα, συγκίνηση και μαζική συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χερσονήσου οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με δοξολογίες, επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων στα Ηρώα των κοινοτήτων και μαθητικές παρελάσεις, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές του Έπους του ’40 και σε όλους όσοι θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Image

Στην έδρα του Δήμου, στις Γούρνες, τελέστηκε η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπροσώπων των Σωμάτων Ασφαλείας, των τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Υποδιευθύντρια του Λυκείου Γουβών και φιλόλογος Ζαφειρένια Φασουλά, αναδεικνύοντας τη σημασία του αγώνα του ελληνικού λαού απέναντι στον φασισμό και τον ναζισμό, καθώς και τη διαχρονική αξία της εθνικής ενότητας και της δημοκρατίας.

Image

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Γουρνών, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ηρώων και ανακρούστηκε ο Εθνικός Ύμνος.

Image

Καταθέσεις στεφάνων πραγματοποιήθηκαν παράλληλα, σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Χερσονήσου, με τη συμμετοχή αντιδημάρχων, προέδρων κοινοτήτων, εκπροσώπων των αρχών, συλλόγων, σχολείων και φορέων, τιμώντας τους πεσόντες και διατηρώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη. Ξεχωριστή θέση στον εορτασμό είχαν οι μαθητικές παρελάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Χερσόνησο, την Ανάληψη, τον Λιμένα Χερσονήσου, την Επισκοπή, τον Μοχό, τα Μάλια και τις Γούρνες. Μαθητές όλων των βαθμίδων, μαζί με πολιτιστικούς και τοπικούς συλλόγους, παρέλασαν με υπερηφάνεια και σεβασμό, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου. Οι εκδηλώσεις στην έδρα του Δήμου ολοκληρώθηκαν με παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το συγκρότημα του Στέλιου Καφετζάκη.

Image

«Η 28η Οκτωβρίου πέρα από ημέρα μνήμης αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση ότι οι κοινωνίες προχωρούν όταν διαθέτουν ενότητα, αυτοπεποίθηση και βαθιά πίστη στις αξίες τους» αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Το "Όχι" του 1940 ήταν η έκφραση ενός λαού που αρνήθηκε να συμβιβαστεί με τον φόβο και επέλεξε να υπερασπιστεί την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του. Στη σημερινή εποχή, σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς και δοκιμάζεται από νέες προκλήσεις, το πραγματικό νόημα της επετείου βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη στάση ευθύνης απέναντι στο κοινό καλό. Να μπορούμε να στεκόμαστε όρθιοι στις δυσκολίες, να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να εργαζόμαστε συλλογικά για ένα καλύτερο μέλλον. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Ελεύθεροι όλοι για την επίθεση στον 47χρονο

Μεσαρά: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους πυροβολισμούς στο αυτοκίνητο του νονού

Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο με αιχμή την ακρίβεια και τα εργασιακά

Ηράκλειο: Με συγκίνηση και χειροκροτήματα η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου (εικόνες)