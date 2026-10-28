Έγινε για πρώτη φορά παππούς... στα 92 του!

Ένα ασυνήθιστο παγκόσμιο ρεκόρ κατέκτησε ο Αμερικανός Normand Tousignant, καθώς απέκτησε την πρώτη του εγγονή σε ηλικία 92 ετών και 24 ημερών. Το γεγονός συνέβη το 2022, όμως η διάκρισή του αναγνωρίστηκε επίσημα φέτος, με αφορμή τα 96α γενέθλιά του. Με αυτόν τον τρόπο, ξεπέρασε κατά έξι μήνες τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ στην κατηγορία του μεγαλύτερου σε ηλικία άνδρα που έγινε για πρώτη φορά παππούς.

Ο Normand και η σύζυγός του, Mary Louise, απέκτησαν μία κόρη, την Kerry, όταν ήταν ήδη σε μεγαλύτερη ηλικία. Μάλιστα, όταν εκείνη ξεκίνησε το νηπιαγωγείο, ο πατέρας της είχε βγει στη σύνταξη. Σχεδόν 40 χρόνια αργότερα, το ζευγάρι γνώρισε τη χαρά της γιαγιάς και του παππού, με την Kerry να αναφέρει ότι πλέον απολαμβάνει να δημιουργεί νέες οικογενειακές αναμνήσεις μαζί με τους γονείς της και τη δική της κόρη.

Η δυνατότητα διεκδίκησης του ρεκόρ εντοπίστηκε από έναν ανιψιό του Normand, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη καταχώριση στα Guinness World Records. Ο 96χρονος σήμερα άνδρας εργάστηκε επί σειρά ετών ως κλινικός ψυχολόγος, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με το διάβασμα, τα παζλ και τις επισκέψεις σε μουσεία.

Μεγάλωσε σε οικογένεια με 17 παιδιά και είναι πλέον ο μοναδικός εν ζωή από τα αδέλφια του, ενώ έχει συνολικά 56 ανίψια. Μετά τη γέννηση της εγγονής τους, ο Normand και η σύζυγός του αποφάσισαν να μετακομίσουν πιο κοντά στην οικογένεια, ώστε να έχουν συχνότερη επαφή μαζί της.

Η μικρή τούς επισκέπτεται τακτικά στη μονάδα διαμονής όπου ζουν, ενώ η Kerry εύχεται ο πατέρας της να έχει ακόμη πολλές ευκαιρίες να περνά χρόνο με την κόρη της και να της μεταδώσει την αγάπη του για τα βιβλία.

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