Φράγμα Μπραμιανών: Μετατίθεται για το 2027 η ολοκλήρωση του έργου υδροδότησης

Για τον Δεκέμβριο του 2027 μετατίθεται η ολοκλήρωση του αγωγού που θα μεταφέρει νερό από την υδροληψία του Μύρτου στον ταμιευτήρα του φράγματος Μπραμιανών, ενώ παραμένουν απλήρωτοι δύο λογαριασμοί για εργασίες που έχουν ήδη εκτελεστεί, συνολικού ύψους 221.766 ευρώ.

Τα στοιχεία προκύπτουν από απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, σε κοινοβουλευτική ερώτηση της βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Σοφίας-Χάιδως Ασημακοπούλου. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 8,6 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου το 50,8% του αρχικού προϋπολογισμού. Τα υπόλοιπα 8,3 εκατομμύρια ευρώ έχουν μεταφερθεί στο νέο πρόγραμμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τη συνέχιση της χρηματοδότησης.

Οι δύο εκκρεμείς λογαριασμοί, ύψους 216.804 και 4.962 ευρώ, είχαν υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2025, εγκρίθηκαν και διαβιβάστηκαν για πληρωμή τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, χωρίς όμως να εξοφληθούν πριν από τη λήξη του προηγούμενου προγράμματος. Σύμφωνα με τον υπουργό, θα πληρωθούν από το νέο πρόγραμμα, χωρίς να προσδιορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία εξόφλησης. Για την ολοκλήρωση του έργου έχει ζητηθεί παράταση έως τις 24 Δεκεμβρίου 2027.

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