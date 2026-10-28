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Ηράκλειο: Με συγκίνηση και χειροκροτήματα η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου (εικόνες)

παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Ηράκλειο
clock 12:42 | 28/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου η παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με μαθητές, πολιτιστικούς συλλόγους, τμήματα των Σωμάτων Ασφαλείας και στρατιωτικά αγήματα να τιμούν την επέτειο του «Όχι».

παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Ηράκλειο

Κάτοικοι της πόλης και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της διαδρομής για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, ενώ το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών και της κυβέρνησης, την οποία εκπροσώπησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Ηράκλειο

(Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινού και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς)

Νωρίτερα είχαν τελεστεί η επίσημη δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Νέα Αλικαρνασσό, όπου η παρέλαση συγκέντρωσε κατοίκους, οικογένειες και επισκέπτες, παρά τον άστατο καιρό.

παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Ηράκλειο

Μαθητές και εκπρόσωποι συλλόγων παρέλασαν στην κεντρική λεωφόρο της περιοχής, αποσπώντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Ηράκλειο

(Πλήθος κόσμου στην καθιερωμένη παρέλαση)

παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Ηράκλειο

(Με μεγάλη συμμετοχή η παρέλαση)

παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Ηράκλειο

(Η φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου) 

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Παρέλαση 28 Οκτωβρίου Κέντρο Ηρακλείου
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