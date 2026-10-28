Ηράκλειο: Με συγκίνηση και χειροκροτήματα η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου (εικόνες)

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Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου η παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με μαθητές, πολιτιστικούς συλλόγους, τμήματα των Σωμάτων Ασφαλείας και στρατιωτικά αγήματα να τιμούν την επέτειο του «Όχι».

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Κάτοικοι της πόλης και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της διαδρομής για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, ενώ το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών και της κυβέρνησης, την οποία εκπροσώπησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

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(Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινού και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς)

Νωρίτερα είχαν τελεστεί η επίσημη δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Νέα Αλικαρνασσό, όπου η παρέλαση συγκέντρωσε κατοίκους, οικογένειες και επισκέπτες, παρά τον άστατο καιρό.

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Μαθητές και εκπρόσωποι συλλόγων παρέλασαν στην κεντρική λεωφόρο της περιοχής, αποσπώντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

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(Πλήθος κόσμου στην καθιερωμένη παρέλαση)

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(Με μεγάλη συμμετοχή η παρέλαση)

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(Η φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου)

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