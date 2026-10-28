Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο με αιχμή την ακρίβεια και τα εργασιακά

Συλλαλητήριο την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 18:30, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν εργατικά σωματεία και φορείς, έπειτα από κοινή σύσκεψη που έγινε. Στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίστηκε η συμμετοχή τους στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου, που έχουν προκηρύξει ομοσπονδίες εργαζομένων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η ακρίβεια, οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης, οι χαμηλοί μισθοί και οι συντάξεις, αλλά και οι συνθήκες εργασίας και τα εργατικά ατυχήματα. Τα σωματεία συνδέουν τις κινητοποιήσεις τους και με τη διεθνή κατάσταση, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς.

Η κινητοποίηση της Παρασκευής συμπίπτει με τη δεύτερη Διεθνή Ημέρα Δράσης των Λιμενεργατών, με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».Μεταξύ άλλων, διεκδικούν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας, κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Παράλληλα, ζητούν την απεμπλοκή της Ελλάδας από πολεμικούς σχεδιασμούς, το κλείσιμο της βάσης της Σούδας και των άλλων ξένων στρατιωτικών βάσεων, καθώς και να μη χρησιμοποιούνται λιμάνια και άλλες υποδομές για στρατιωτικούς σκοπούς.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη εργατικών σωματείων και φορέων προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα δράσης, μέσα στις συνθήκες που επιδρούν άμεσα στη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας με δεδομένα, τη γενίκευση των ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων και πολέμων, την όλο και πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας μας και τους κινδύνους που γεννιούνται και την όξυνση των προβλημάτων, που ήδη αντιμετωπίζουμε, όπως η ακρίβεια σε ήδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, η μεγάλη αύξηση των τιμών στα καύσιμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης κ.α.

Ταυτόχρονα, γίνεται μέρα με τη μέρα όλο και πιο κατανοητό ότι, οι μισθοί, οι συντάξεις, τα μεροκάματα, οι συνθήκες δουλειάς, η εντατικοποίηση, τα θανατηφόρα ατυχήματα, συνιστούν κατάσταση άμεσης παρέμβασης και δράσης.

Η αντιπαράθεση γίνεται για όλα, γιατί η «ψαλίδα» έχει ανοίξει περισσότερο. Δουλεύουμε περισσότερες ώρες σε συνθήκες εντατικοποίησης, με χειρότερο εργατικό δίκαιο και απώλεια εργατικών δικαιωμάτων, που επιβλήθηκαν από δεκάδες αντεργατικούς νόμους και αυτό που εισπράττουμε δεν φτάνει να ανταποκριθούμε ούτε στις βασικές μας ανάγκες.

Στη βάση αυτή αποφασίστηκε η πραγματοποίηση ενός συλλαλητηρίου για την Παρασκευή 30 Οκτώβρη στις 6:30μμ στην Πλατεία Ελευθερίας και η συμμετοχή στην Απεργία που έχουν κηρύξει πολλές Ομοσπονδίες για τις 25 Νοέμβρη.

Για το Συλλαλητήριο στις 30 Οκτώβρη, ημέρα που πραγματοποιείται και η 2η Διεθνή Μέρα Δράσης των Λιμενεργατών, με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Η κινητοποίηση δεν αφορά μόνο τους λιμενεργάτες αλλά την εργατική τάξη όλων των κλάδων, των χώρων δουλειάς, σε όλες τις χώρες.

Τα συμφέροντα και οι ανάγκες των εργαζομένων έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα συμφέροντα των λίγων. Δεν μπορούν να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα. Για τους εργαζόμενους, στο όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας, δεν υπάρχουν λεφτά.

Οι ανάγκες μας δεν συμβαδίζουν με τα συμφέροντα και τα σχέδια των λίγων. Αυτοί κερδίζουν, εμείς χάνουμε.

Εμείς βάζουμε στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να ικανοποιηθούν, σε σύγκρουση με τον κόσμο της εκμετάλλευσης, των πολέμων, τα κέρδη των λίγων.

Διεκδικούμε:

Την προστασία του λαϊκού εισοδήματος, με αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια.

Την κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, τη φορολογική ελάφρυνση των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων και την προστασία της λαϊκής κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

Την ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, με γενναία κρατική χρηματοδότηση, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και σύγχρονες, ασφαλείς υποδομές.

Την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές και στις λαϊκές κατοικίες.

Την απεμπλοκή της χώρας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς, το κλείσιμο της βάσης της Σούδας και των υπόλοιπων ξένων στρατιωτικών βάσεων, τη μη αξιοποίηση λιμανιών και άλλων υποδομών για πολεμικούς σκοπούς.

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