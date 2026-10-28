Κρήτη: Ελεύθεροι όλοι για την επίθεση στον 47χρονο

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Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι τέσσερις νεαροί που κατηγορούνται για την επίθεση σε βάρος 47χρονου στο Ρέθυμνο, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης και, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε οπαδικό κίνητρο.

Η απόφαση έγινε γνωστή αργά το βράδυ της Τρίτης, έπειτα από πολύωρη ανακριτική διαδικασία.

Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας από 20 έως 27 ετών, αφέθηκαν ελεύθεροι με διαφορετικούς όρους.

Στους τρεις επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα, ενώ ο τέταρτος αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.