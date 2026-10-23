Κρήτη: Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς για οπαδικό επεισόδιο – Τραυμάτισαν και αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

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Στη σύλληψη τριών ανδρών, ηλικίας 21, 25 και 27 ετών, προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου αστυνομικοί στο Ρέθυμνο, με την κατηγορία της ληστείας, της πρόκλησης σωματικών βλαβών και παραβάσεων της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες, μαζί με ακόμη ένα άτομο που φορούσε κράνος, φέρονται να επιτέθηκαν σε 47χρονο και να του αφαίρεσαν σακίδιο που περιείχε πανό με διακριτικά αθλητικού συλλόγου.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που αντιλήφθηκε το περιστατικό επιχείρησε να βοηθήσει το θύμα, ωστόσο ένας από τους δράστες φέρεται να του προκάλεσε ελαφρά τραύματα για να αποφύγει τη σύλληψη. Οι δράστες διέφυγαν με μοτοσικλέτες, αλλά οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν αρχικά δύο από αυτούς και στη συνέχεια τον τρίτο.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την αστυνομία:

Συνελήφθησαν βραδινές ώρες χθες (22.10.2026) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ρεθύμνου τρεις (3) ημεδαποί ηλικίας 21, 25 και 27 ετών κατηγορούμενοι για ληστεία, πρόκληση σωματικών βλαβών, νομοθεσία περί αθλητικής βίας και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, χθες (22.10.2026) το βράδυ οι τρεις ημεδαποί με ακόμα ένα άτομο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους (φορώντας κράνη), προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 47χρονο ημεδαπό και του απέσπασαν ένα σακίδιο πλάτης το οποίο περιείχε ένα πανό που έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αντιλαμβανόμενος την επίθεση αφού ενημέρωσε το κέντρο επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης, προσέτρεξε να βοηθήσει τον 47χρονο και ένας εκ των δραστών του προκάλεσε ελαφριές



σωματικές βλάβες με τα χέρια προκειμένου να αποτρέψει επερχόμενη σύλληψη τους ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή επιβαίνοντας σε δίκυκλες μοτοσυκλέτες.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας άμεσα εντοπίστηκαν ο 25χρονος με τον 27χρονος να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα και συνελήφθησαν και στη συνέχεια συνελήφθη και ο 21χρονος. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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