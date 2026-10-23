Οροπέδιο Λασιθίου: Σε ανοιχτή γραμμή παραγωγοί και υπουργείο για τις αποζημιώσεις από τις πλημμύρες

Μέσα σε κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνάντηση που είχε στην Αθήνα αντιπροσωπεία παραγωγών του Οροπεδίου Λασιθίου με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Ανδριανό, με αντικείμενο το φλέγον ζήτημα της καταβολής των αποζημιώσεων για τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, Μανόλης Πατεράκης, οι διαδικασίες για τη στήριξη των πληγέντων αγροτών βρίσκονται πλέον σε καλό δρόμο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν την ταχύτερη δυνατή διέξοδο από τα γραφειοκρατικά εμπόδια.

Το «κλειδί» των ΑΦΜ και η ιδιαιτερότητα του πολυτεμαχισμού

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ζητήθηκε από την πλευρά του Υπουργείου η άμεση αποστολή των ΑΦΜ των πληγέντων παραγωγών. Η κίνηση αυτή κρίνεται απαραίτητη ώστε να προχωρήσει χωρίς χρονοτριβές η διασταύρωση των στοιχείων και η ταυτοποίηση των δικαιούχων.

Παράλληλα, στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκαν οι έντονες γεωγραφικές και παραγωγικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. Ειδικότερη αναφορά έγινε στο καθεστώς του έντονου πολυτεμαχισμού της γης που χαρακτηρίζει το Οροπέδιο Λασιθίου, γεγονός που δυσχεραίνει την κλασική διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Για τον λόγο αυτό, εξετάστηκαν εναλλακτικές τεχνικές λύσεις, ώστε κανένας παραγωγός να μην αποκλειστεί από τις ενισχύσεις λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων.

Σε διαρκή επαφή

Παραγωγοί και Υπουργείο θα βρίσκονται σε συνεχή και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, προκειμένου να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες του σχεδιασμού. Στόχος της εντατικής αυτής προσπάθειας είναι να ολοκληρωθεί το σύνολο της προπαρασκευαστικής διαδικασίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ώστε αμέσως μετά να ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη καταβολής των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Οι παραγωγοί, οι οποίοι είδαν το εισόδημά τους και τις καλλιέργειές τους (κυρίως της πατάτας) να θάβονται κάτω από το νερό και τις λάσπες, τελούν υπό καθεστώς οικονομικής ασφυξίας. Η τήρηση του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος θεωρείται ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.

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