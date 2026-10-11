Οροπέδιο Λασιθίου: Αγρότες και κάτοικοι ζήτησαν αποζημιώσεις και αντιπλημμυρικά έργα

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Με ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο Οροπεδίου Λασιθίου, κάτοικοι και παραγωγοί της περιοχής έστειλαν την Κυριακή μήνυμα διεκδίκησης άμεσων μέτρων στήριξης, μετά τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πλημμύρες.

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν αποζημιώσεις για τις απώλειες στην αγροτική παραγωγή, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που φτάνουν το 80% στην καλλιέργεια της πατάτας και το 50% στα κηπευτικά.

Βασικά αιτήματα των διαμαρτυρομένων είναι η άμεση καταγραφή των ζημιών, η πλήρης αποζημίωση των πληγέντων και η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των παραγωγών, που βλέπουν το εισόδημά τους να απειλείται.

Παράλληλα, ζητούν να προχωρήσουν τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, ώστε να προστατευτούν οι καλλιέργειες και οι υποδομές και να μην επαναληφθούν αντίστοιχες καταστροφές στο μέλλον.

(Φωτογραφία Κάλλια Χατζάκη)

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