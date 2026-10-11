ΒΟΑΚ: Κλείνει για δύο μήνες η έξοδος προς Ανώπολη λόγω έργων – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας σε τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), με σκοπό την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών ανακατασκευής.



Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, η έξοδος από τον ΒΟΑΚ προς την Ανώπολη, στον νότιο κλάδο με κατεύθυνση προς Άγιο Νικόλαο (χ.θ. 148+100), θα παραμείνει πλήρως κλειστή για διάστημα δύο μηνών. Το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι εργασίες ανακατασκευής του νότιου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου, οι οποίες εκτείνονται από τη χ.θ. 146+600 έως τη χ.θ. 151+800.

Πώς θα εξυπηρετούνται οι οδηγοί

Για το χρονικό διάστημα των επόμενων δύο μηνών, η κίνηση των οχημάτων με προορισμό την Ανώπολη θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικής διαδρομής. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί θα εξυπηρετούνται από την έξοδο της Επισκοπής (χ.θ. ΒΟΑΚ 144+100), από όπου και θα εκτρέπεται η κυκλοφορία.



Η εταιρεία «Δικταίον Παραχωρήσεις» ανακοίνωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του κοινού. Στο σημείο έχει ήδη ξεκινήσει η τοποθέτηση ειδικής προσωρινής σήμανσης, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση των οδηγών που προσεγγίζουν την περιοχή των έργων.

Έκκληση για προσοχή από την Τροχαία

Λόγω της στενότητας του οδικού δικτύου στα σημεία εκτροπής και της αναμενόμενης ροής οχημάτων, η κοινοπραξία και οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους οδηγούς.



Οι διερχόμενοι καλούνται:



• Να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες καθ' όλο το μήκος των εργοταξιακών ζωνών.



• Να ακολουθούν πιστά την προσωρινή οδική σήμανση.



• Να συμμορφώνονται άμεσα με τις οδηγίες των στελεχών της Τροχαίας.



Η τήρηση των μέτρων θεωρείται επιβεβλημένη για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την αποφυγή άσκοπων καθυστερήσεων και τη διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων.

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