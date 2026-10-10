Κρήτη: Νεκρός 34χρονος μοτοσικλετιστής - Έχασε τον έλεγχο της μηχανής

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 34χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 στα Δρακιανά του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δίκυκλο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο. Παρά την άμεση άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ, την γρήγορη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων και τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματα του.

Τα αίτια του δυστυχήματος, για το πως ξέφυγε η μηχανή από τον έλεγχο του διερευνά η Τροχαία Χανίων.

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