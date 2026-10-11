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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 18χρονη που έπεσε από 4ο όροφο πολυκατοικίας

ασθενοφορο εκαβ
clock 08:47 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε τραυματισμένη 18χρονη αλλοδαπή, έπειτα από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, στους Αμπελόκηπους στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4:00 το απόγευμα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η 18χρονη κοπέλα βγήκε στο μπαλκόνι για να απλώσει ρούχα.

Η τραυματίας παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παραδόθηκε στην αίθουσα αναζωογόνησης του ΑΧΕΠΑ, ενώ η μεταφορά της προς το νοσοκομείο έγινε συνοδεία αστυνομικών.

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