Τραμπ κατά Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι ώρα να αποκτήσει νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Νέα επίθεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας ανοιχτά αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ζελένσκι είχε αρκετές ευκαιρίες να συμφωνήσει στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, αλλά δεν τις αξιοποίησε.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε αυστηρό μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, ξεκαθαρίζοντας ότι θεωρεί πως πρέπει να σταματήσουν. Μάλιστα, συνέδεσε την προοπτική μιας συμφωνίας για τον πόλεμο με την ανάγκη να αποκτήσει η Ουκρανία νέο πρόεδρο.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει προηγούμενες ευκαιρίες για ειρήνη. «Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πολλές φορές», δήλωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, λέγοντας ότι ο Ζελένσκι «μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά διυλιστήρια».

«Καλά θα κάνει να σταματήσει», πρόσθεσε.

Trump on Ukraine: I suggest Ukraine gets a new leader who can make a deal. For some reason, Zelensky never does deals. https://t.co/QThRTontYd — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν περιορίστηκε στην κριτική για τη στάση του Ζελένσκι, αλλά πρότεινε να αναλάβει την ηγεσία της χώρας κάποιος άλλος.

«Προτείνω να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία», ανέφερε. Μάλιστα, επανήλθε στο θέμα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο».

Με τις δηλώσεις αυτές, ο Τραμπ επανέφερε την κριτική του προς τον Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι μια διαφορετική ουκρανική ηγεσία θα μπορούσε να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: