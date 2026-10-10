Κρήτη: «Όχι» στον αιολικό σταθμό στην Ασή Γωνιά - Τη παρέμβαση Μητσοτάκη ζητά ο Δήμαρχος Αποκορώνου

Την προσωπική παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ζητά ο δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, με ανοιχτή επιστολή για την προστασία των Λευκών Ορέων, της Ασή Γωνιάς, του δάσους του Αζίλακα και της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Κουρνά.

Αφορμή αποτελεί ο σχεδιασμός αιολικού σταθμού ισχύος 52,8 MW στην Ασή Γωνιά, τον οποίο απορρίπτει η Δημοτική Αρχή, επικαλούμενη την περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία της περιοχής. Ο δήμαρχος ζητά την απόσυρση του έργου, θέτοντας ζήτημα συνέπειας με τις δεσμεύσεις για την προστασία των βουνών, ενώ καλεί τον πρωθυπουργό να επισκεφθεί την περιοχή και να διαπιστώσει από κοντά τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν.

Ακολουθεί αυτούσια η ανοιχτή επιστολή του δημάρχου Αποκορώνου προς τον πρωθυπουργό:

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Σας απευθύνω αυτή την ανοικτή επιστολή με την ιδιότητα του Δημάρχου Αποκορώνου, αλλά κυρίως με την ευθύνη ενός ανθρώπου που έχει χρέος να υπερασπιστεί τον τόπο του, τη φυσική του κληρονομιά και το δικαίωμα των επόμενων γενεών να τον παραλάβουν ζωντανό και αλώβητο.

Σας απευθύνομαι δημόσια, γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον ενός μοναδικού φυσικού τοπίου της Κρήτης, η προστασία των Λευκών Ορέων και η αξιοπιστία της ίδιας της πολιτείας απέναντι στις δεσμεύσεις της για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην Ασή Γωνιά του Δήμου Αποκορώνου βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για αιολικό σταθμό ισχύος 52,8 MW. Η δημοσιοποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης, που γνωστοποιήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2026, θέτουν την πολιτεία και την τοπική κοινωνία ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων.

Η Δημοτική μας Αρχή δεν έμεινε αδρανής, συγκαλέσαμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και, με ομόφωνη απόφαση, εκφράσαμε την αντίθεσή μας στην προοπτική εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στην Ασή Γωνιά. Η θέση μας είναι σαφής και στηρίζεται στην ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της φυσιογνωμίας του τόπου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας.

Κύριε Πρωθυπουργέ, μιλάμε για τα Λευκά Όρη, για την Ασή Γωνιά, για έναν τόπο που δεν μετριέται σε στρέμματα και μεγαβάτ, αλλά σε ιστορία, μνήμη, αγώνες, φυσικό πλούτο και αξιοπρέπεια.

Στην ευρύτερη αυτή περιοχή, με τη Λίμνη Κουρνά και το δάσος του Αζίλακα να αποτελούν πολύτιμα στοιχεία του φυσικού αποθέματος του Αποκόρωνα, η προοπτική μεγάλης κλίμακας ενεργειακών εγκαταστάσεων που σε συνδυασμό με τα μνημεία της περιοχής προκαλεί εύλογη και βαθιά ανησυχία, ιδιαίτερα όταν η ευρύτερη περιοχή επιβαρύνεται ήδη από ενεργειακές υποδομές, μεταξύ των οποίων και η σχεδιαζόμενη διέλευση της γραμμής υψηλής τάσης Χανιά–Δαμάστα.

Δεν επιτρέπεται να αξιολογείται κάθε έργο απομονωμένα, σαν να μην υπάρχει τίποτε γύρω του, οφείλουμε να εξετάσουμε το σύνολο των παρεμβάσεων, τη σωρευτική τους επίδραση στο τοπίο και στα οικοσυστήματα, τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, στις δασικές εκτάσεις, στην ορνιθοπανίδα, στους υδάτινους πόρους, στην τοπική οικονομία και στις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.

Απαιτούμε, να μην υπάρξει καμία απόφαση, καμία ενέργεια που θα οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική αλλοίωση.

Κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχει, όμως, και μια βαθύτερη διάσταση σε αυτή την υπόθεση, που σας αφορά προσωπικά.

Ο αείμνηστος πατέρας σας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχε ιδιαίτερη αγάπη για τα βουνά της Κρήτης και τα Λευκά Όρη και ιδιαίτερα αυτά της Ασή Γωνιάς, η σχέση του με το κρητικό τοπίο και η αγωνία του για τη διατήρησή του έχουν καταγραφεί δημόσια. Και εσείς ο ίδιος, μιλώντας στις 21 Ιανουαρίου 2022, κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Απάτητα Βουνά», αναφερθήκατε στις πεζοπορίες σας μαζί του στα Λευκά Όρη και στη σημασία της προστασίας τους.

Τότε, κύριε Πρωθυπουργέ, μιλήσατε για μια περιβαλλοντική πολιτική, για μια παρακαταθήκη και για την ανάγκη να μπει όριο στις παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των βουνών μας. Για την ευθύνη να μη μετατρέπουμε κάθε φυσικό χώρο σε πεδίο κατασκευαστικών και ενεργειακών δραστηριοτήτων.

Και στις 16 Ιουλίου 2025, επαναλάβατε ότι χρειαζόμαστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι παντού, αναγνωρίζοντας ότι η επιβάρυνση του τοπίου μπορεί να γίνει υπερβολικά μεγάλη.

Σας θέτω, λοιπόν, ένα απλό αλλά ουσιαστικό ερώτημα, πώς θα δικαιολογήσουμε στις επόμενες γενιές ότι διακηρύξαμε την προστασία των βουνών, αλλά δεν εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα για να προστατεύσουμε έναν ακόμη πολύτιμο ορεινό τόπο της Κρήτης;

Η πρωτοβουλία «Απάτητα Βουνά» αποτελεί μια σημαντική θεσμική επιλογή προστασίας συγκεκριμένων περιοχών, με καθορισμένα όρια και ειδικό καθεστώς. Η ένταξη των Λευκών Ορέων στην πρωτοβουλία αυτή δεν σημαίνει αυτομάτως ότι κάθε θέση της ευρύτερης οροσειράς, κάθε έκταση της Ασή Γωνιάς ή κάθε σχεδιαζόμενο έργο καλύπτεται από τις ίδιες απαγορεύσεις.

Κύριε Πρωθυπουργέ

Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να μετατρέπεται σε άλλοθι για κάθε χωροθέτηση, η παραγωγή καθαρής ενέργειας είναι αναγκαία, αλλά η χωροθέτησή της οφείλει να σέβεται τα οικολογικά όρια, το τοπίο, την πολιτιστική κληρονομιά και τις κοινωνίες που καλούνται να επωμιστούν τις συνέπειες.

Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από τους πολίτες να εμπιστεύονται τις δεσμεύσεις της για το περιβάλλον και, την ίδια στιγμή, να αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τη σωρευτική επιβάρυνση ενός τόσο ευαίσθητου φυσικού χώρου.

Δεν μπορεί να μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη, αν κινδυνεύουμε να υπονομεύσουμε τα ίδια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας, το φυσικό του κάλλος, την αυθεντικότητα, τη βιοποικιλότητα και την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

Και κυρίως δεν μπορούμε να ζητούμε από τις τοπικές κοινωνίες να αποδεχθούν τετελεσμένα, όταν διακυβεύεται μια κληρονομιά που δεν ανήκει αποκλειστικά στη σημερινή γενιά.

Η Ασή Γωνιά είναι ένας τόπος με βαθιές ιστορικές ρίζες, με ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή την παράδοση, με αγωνιστές και οπλαρχηγούς που συνδέθηκαν με τους αγώνες της Κρήτης, της Ελλάδας, για ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Αλήθεια, τι θα έλεγαν σήμερα οι οπλαρχηγοί της Ασή Γωνιάς, αν έβλεπαν τον τόπο για τον οποίο αγωνίστηκαν να κινδυνεύει να αλλάξει ανεπανόρθωτα τη φυσιογνωμία του;

Και τι θα αισθανόταν ο πατέρας σας, που τόσο αγάπησε τα Λευκά Όρη, αν έβλεπε να διακυβεύεται η φυσική κληρονομιά που ο ίδιος θεωρούσε πολύτιμη;

Θα τρίζουν τα κόκαλά τους!

Επικαλούμαι τη μνήμη τους γιατί η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στην τήρηση των διαδικασιών, κρίνεται και από το τι επιλέγουμε να προστατεύσουμε, όταν ακόμη υπάρχει χρόνος να αποτρέψουμε μια μη αναστρέψιμη απώλεια.

Γι’ αυτό σας καλώ να αναλάβετε προσωπικά πρωτοβουλία και να ζητήσετε από τα αρμόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες την άμεση απόσυρση του σχεδιαζόμενου αιολικού έργου.

Κύριε Πρωθυπουργέ, σήμερα που βρίσκεστε στα Χανιά, σας καλώ να επισκεφθείτε προσωπικά την περιοχή της συνοδευόμενος από τη Δημοτική Αρχή Αποκορώνου, ώστε να δείτε από κοντά τον τόπο που απειλείται και να αποκτήσετε πλήρη εικόνα των σοβαρών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδέχεται να επιφέρει η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Η παρουσία σας θα αποτελέσει μια ουσιαστική ευκαιρία να διαπιστώσετε ο ίδιος τι διακυβεύεται για τα Λευκά Όρη και τη φυσική κληρονομιά της Κρήτης, πριν ληφθούν αποφάσεις που μπορεί να αποδειχθούν μη αναστρέψιμες.

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