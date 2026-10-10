Τρεις νέες συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil

Σε ακόμα τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί, στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 43χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ένας 50χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, συνελήφθησαν τρεις υπάλληλοι της εταιρείας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Για τις ίδιες παραβάσεις αναζητείται ένας 67χρονος.

Υπενθυμίζεται ότι χθες συνελήφθη με τις ίδιες κατηγορίες ένας 59χρονος εργολάβος εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν οι δύο άνδρες που τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη στο διυλιστήριο.

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