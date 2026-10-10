Δυστύχημα στη Motor Oil: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε

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Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει στη ΜΕΘ του Θριάσιου Νοσοκομείου ο δεύτερος εργαζόμενος, που τραυματίστηκε από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ενώ ο πρώτος εργαζόμενος, ο οποίος είχε επίσης τραυματιστεί σοβαρά, υπέκυψε στα τραύματά του.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σημείωσε ότι οι δύο άνδρες χρειάστηκε να διασωληνωθούν πριν διακομιστούν στο Θριάσιο, καθώς η κατάστασή τους ήταν εξαρχής ιδιαίτερα σοβαρή.

Παράλληλα, στο Νοσοκομείο Κορίνθου μετέβη μια γυναίκα σε κατάσταση ισχυρού σοκ από τις σκληρές εικόνες που αντίκρισε. Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της.

Παράλληλα, τη σύλληψη του εργολάβου ζήτησε ο εισαγγελέας, μετά τον θάνατο του 44χρονου εργαζομένου που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο εργατικό δυστύχημα.

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