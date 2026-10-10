Οροπέδιο Λασιθίου: Καθιστική διαμαρτυρία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες

Κάλεσμα σε καθιστική διαμαρτυρία απευθύνουν οι κάτοικοι και οι παραγωγοί του Οροπεδίου Λασιθίου για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 17:00, έξω από το Δημαρχείο της περιοχής, στον απόηχο των βιβλικών καταστροφών που άφησαν πίσω τους οι πρόσφατες πλημμύρες.

Η τοπική κοινωνία, με κεντρικό σύνθημα τη στήριξη του τόπου, διεκδικεί άμεσα μέτρα ανακούφισης για τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστησαν οι υποδομές και ο πρωτογενής τομέας.

Η καλλιέργεια της φημισμένης πατάτας Οροπεδίου καταστράφηκε σε ποσόστό 80% ενώ τα κηπευτικά κατά 50%. Το οικονομικό πλήγμα για την τοπική οικονομία είναι τεράστιο.

Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για ολική καταστροφή και ζητούν πράξεις και όχι λόγια, ώστε να αποζημιωθούν άμεσα και να μην περιμένουν για χρόνια όπως συνέβη, με αρκετούς από τους παραγωγούς στη Λάρισα μετά τον «Daniel», οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις περιμένουν ακόμα να αποζημιωθούν.

Εκπέμπουν σήμα κινδύνου προς την πολιτεία, ζητώντας άμεση αποζημίωση στο 100% των καταστροφών μέσω κρατικής αρωγής, προγραμμάτων De Minimis και του ΕΛΓΑ. Παράλληλα, διεκδικούν την άμεση αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, καθώς και στοχευμένες φοροελαφρύνσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν

Οι έντονες καιρικές συνθήκες και οι πλημμύρες των προηγούμενων ημερών που έπληξαν τον κάμπο, βυθίζοντας τις τοπικές καλλιέργειες στη λάσπη και προκαλώντας τεράστιες ζημιές στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές.



Οι κάτοικοι ζητούν άμεση έναρξη των διαδικασιών για την καταγραφή των ζημιών, οικονομική ενίσχυση των πληγέντων και υλοποίηση απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία της περιοχής στο μέλλον.

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(Αυτή την Κυριακή στις πέντε το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί καθιστική διαμαρτυρία έξω από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου για την καταστροφή στις καλλιέργειες)

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