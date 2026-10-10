Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά: Κατέρρευσαν κτίρια και δρόμοι -Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι (εικόνες, βίντεο)

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Σημαντικές καταστροφές σε κτίρια και οδικές υποδομές προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τον Παναμά την Παρασκευή (9 Οκτωβρίου), με τον πρόεδρο της χώρας, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, να κάνει λόγο για «μεγάλη καταστροφή».

Παρά τις ζημιές, η Διώρυγα του Παναμά, μία από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς στον κόσμο, συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, όπως επίσης και το Διεθνές Αεροδρόμιο Τοκουμέν, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κινητοποιούν προσωπικό και πόρους για την παροχή βοήθειας, την ώρα που οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι λόγω της συνεχιζόμενης μετασεισμικής δραστηριότητας.

Sin duda alguna, Penonomé, capital de la provincia panameña de Coclé, ha sido una de las zonas más afectadas por el fuerte sismo. El hotel Dos Caminos quedó parcialmente destruido, al igual que la Gobernación y la iglesia San Juan Bautista. Dios proteja a la gente de Panamá. 🙏🇵🇦 — Obstinado (@05t1n40) October 9, 2026

«Μεγάλη καταστροφή» στον Παναμά – Κατέρρευσαν κτίρια και δρόμοι

Ο ισχυρός σεισμός έπληξε το νότιο τμήμα του Παναμά, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές σε ορισμένες περιοχές κοντά στο επίκεντρο.

Ο πρόεδρος της χώρας, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, έκανε λόγο για «μεγάλη καταστροφή», αναφέροντας ότι κτίρια κατέρρευσαν και τμήματα του οδικού δικτύου υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές.

#Panamá Imágenes del hostal El Sitio, en Playa Venao. Según lugareños, hay personas atrapadas. Video Cortesía https://t.co/Ohq3QiiuHT — Bitácora 58 (@Bitacora58news) October 9, 2026





Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε δρόμους που, όπως είπε, «κατέρρευσαν εντελώς» στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τη σεισμική δόνηση.

Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν καταστροφές σε κατοικίες, δημόσια κτίρια και υποδομές, ενώ καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε έξι επαρχίες της χώρας.

A massive magnitude 7.7 earthquake struck Panama, shaking buildings more than 100 miles away and prompting evacuations, according to the U.S. Geological Survey. Tremors were felt in Panama City, where buildings shook and people evacuated into the streets. https://t.co/46kFq5wpSV https://t.co/jsr5g6uLDv — CBS News (@CBSNews) October 9, 2026

Múltiples edificaciones colapsaron en todo el país tras el sismo de 7,6. El Instituto de Sismología de la Universidad de Panamá sigue reportando réplicas. https://t.co/OhzTwtAX17 — Destino Panamá (@destinopanama_) October 9, 2026





Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), ο σεισμός είχε μέγεθος 7,7 Ρίχτερ και εστιακό βάθος περίπου 12,6 χιλιομέτρων. Οι αρχές του Παναμά προσδιόρισαν το μέγεθος στους 7,2 βαθμούς.

Παρά το μέγεθος της δόνησης και τις καταστροφές, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής δεν είχαν αναφερθεί νεκροί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέχιζαν την καταγραφή των ζημιών και τον έλεγχο των πληγεισών περιοχών.

Αρχικά, είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, ωστόσο τρεις ώρες μετά το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμιά προειδοποίηση, συμβουλή, παρακολούθηση ή απειλή μετά τον σεισμό του Παναμά.

Λίγο νωρίτερα είχε αναφέρει ότι είναι πιθανό να σχηματιστούν κύματα τσουνάμι ύψους 1 έως 3 μέτρων πάνω από τη στάθμη της παλίρροιας σε ορισμένες ακτές του Παναμά μετά τον σεισμό.

Me encuentro recorriendo Penonomé y coordinando toda la ayuda posible de manera inmediata para los afectados. https://t.co/2JOiaMfgik — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 9, 2026

Κανονικά λειτουργεί η Διώρυγα του Παναμά – Σε εξέλιξη οι επιθεωρήσεις

Παρά τις σοβαρές επιπτώσεις του σεισμού σε άλλες περιοχές της χώρας, η Διώρυγα του Παναμά εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς διακοπή, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Η Διώρυγα, που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές παγκοσμίως και έχει καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ των δύο ωκεανών.

Η διαχειρίστρια της Διώρυγας, Ίλια Μαρότα, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι η λειτουργία της συνεχίζεται κανονικά, παρά την ισχυρή σεισμική δόνηση.

«Έχουν θεσπιστεί πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και οι επιθεωρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ασφάλεια παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε η αξιωματούχος.

The Panama Canal continues normal operations following today’s earthquake. Emergency protocols are in place, and inspections are underway. Safety remains our top priority. — Ilya Marotta (@MarottaIlya) October 9, 2026





Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους στις υποδομές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί ζημιές από τον σεισμό ή τους μετασεισμούς.

Η Αρχή της Διώρυγας διευκρίνισε επίσης ότι δεν επιβεβαιώθηκαν αναφορές περί ζημιών στις πύλες των εγκαταστάσεων της Αγούα Κλάρα, διαβεβαιώνοντας ότι η διέλευση των πλοίων διεξάγεται κανονικά.

Κανονικά λειτουργεί και το διεθνές αεροδρόμιο Τοκουμέν

Στην επαναλειτουργία του προχώρησε την Παρασκευή (9 Οκτωβρίου) και το Διεθνές Αεροδρόμιο Τοκουμέν του Παναμά, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων στις εγκαταστάσεις του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν προκληθεί ζημιές από τον ισχυρό σεισμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του αεροδρομίου, οι επιθεωρήσεις έδειξαν ότι δεν υπήρξαν σημαντικές φθορές που να εμποδίζουν την ασφαλή λειτουργία του, επιτρέποντας την επανέναρξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων.

«Πριν από την επανέναρξη, επιθεωρήθηκαν οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης, οι τροχόδρομοι, οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και ο πύργος ελέγχου και δεν αναφέρθηκαν ζημιές που θα εμπόδιζαν την επανέναρξη των εργασιών», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του αεροδρομίου.









Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στη διατήρηση της κανονικής λειτουργίας της Διώρυγας του Παναμά, καθώς δύο κρίσιμες υποδομές για τις διεθνείς μεταφορές και το εμπόριο εξακολουθούν να εξυπηρετούν τις δραστηριότητές τους, παρά τις καταστροφές που προκάλεσε ο σεισμός σε άλλες περιοχές της χώρας

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ κινητοποιούν πόρους και προσωπικό για να βοηθήσουν

Την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον Παναμά εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοινώνοντας ότι η Ουάσινγκτον προχωρά στην κινητοποίηση πόρων και προσωπικού για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε: «Παρακολουθώ στενά τις αναφορές για τον σεισμό στο νότιο Παναμά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του λαού του Παναμά».

I am closely monitoring reports of the earthquake in southern Panama. The United States stands with the people of Panama.







At the request of the Panamanian government, the State Department is rapidly mobilizing resources and personnel to assist. I am closely monitoring reports of the earthquake in southern Panama. The United States stands with the people of Panama. At the request of the Panamanian government, the State Department is rapidly mobilizing resources and personnel to assist. Our consular affairs hotline is available 24/7 for affected Americans in need of support at +1-202-501-4444 from abroad and +1-888-407-4747 from the U.S. and Canada. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 9, 2026





Ο Ρούμπιο διευκρίνισε ότι η κινητοποίηση των αμερικανικών υπηρεσιών πραγματοποιείται έπειτα από σχετικό αίτημα της κυβέρνησης της κεντροαμερικανικής χώρας.

«Κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης του Παναμά, το υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιεί γρήγορα πόρους και προσωπικό για την παροχή βοήθειας», πρόσθεσε.

Παράλληλα, υπενθύμισε στους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στον Παναμά ότι μπορούν να ζητήσουν προξενική συνδρομή σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, εφόσον αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της σεισμικής δραστηριότητας.

Προειδοποίηση των αρχών για τους μετασεισμούς και τις ψευδείς προβλέψεις

Την ανάγκη διατήρησης της ψυχραιμίας υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας του Παναμά (Sinaproc), Όμαρ Σμιθ Γκαγιάρντο, καθώς η χώρα εξακολουθεί να καταγράφει μετασεισμικές δονήσεις.

Ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τους πολίτες να μην παρασύρονται από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα εκείνες που επιχειρούν να προβλέψουν νέους ισχυρούς σεισμούς.







«Δεν πρέπει να δίνουμε προσοχή σε αυτές τις προβλέψεις για σεισμούς που θα συμβούν τη νύχτα. Αυτό είναι ένα πράγμα, ας πούμε, πρώτον, ότι είναι ψευδές, και δεύτερον, ότι δημιουργεί περισσότερο άγχος. Οι σεισμοί δεν μπορούν να προβλεφθούν. Δεν έχουμε αναπτύξει ακόμη αυτήν την τεχνολογία», ανέφερε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της Sinaproc στην πλατφόρμα X.

Ο Γκαγιάρντο επέμεινε ότι οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται αποκλειστικά από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, αποφεύγοντας τη διάδοση φημών που ενδέχεται να προκαλέσουν αδικαιολόγητο πανικό.

«Η διατήρηση της ψυχραιμίας είναι η προτεραιότητα», τόνισε.

Η μετασεισμική δραστηριότητα παραμένει έντονη, με δεκάδες δονήσεις να έχουν καταγραφεί μετά τον κύριο σεισμό, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιθεωρήσεις στις πληγείσες περιοχές και την αποτίμηση των ζημιών

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