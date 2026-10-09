Έργα στον ΒΟΑΚ: Θα φτάσουν μέχρι τον πρωθυπουργό και θα ζητήσουν παρέμβαση Εισαγγελέα

Διατεθειμένοι να φτάσουν μέχρι και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι οι φορείς της Κρήτης, προκειμένου να δοθεί λύση στα σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται στον Βόρειο Οδικό Άξονα του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των φορέων συζητούν αυτή την περίοδο τα επόμενα βήματά τους, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να ζητήσουν απευθείας συνάντηση ή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, αλλά και να προχωρήσουν σε επίσημο αίτημα για εισαγγελική παρέμβαση.

Η αγανάκτηση είναι έντονη, καθώς, όπως καταγγέλλουν εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου, οι επανειλημμένες παρεμβάσεις τους δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως αναφέρουν, 27 φορείς της Κρήτης έχουν συντάξει συνολικά τέσσερις επιστολές προς τα αρμόδια υπουργεία, χωρίς να έχουν λάβει απαντήσεις. Το μήνυμα που εκπέμπουν πλέον είναι ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτούς τους όρους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το τμήμα Καρτερός – Γούρνες, όπου η στένωση του δρόμου και η κυκλοφορία σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση έχουν μετατρέψει καθημερινά τη μετακίνηση σε δοκιμασία για τους οδηγούς. Οι ουρές είναι μεγάλες και οι καθυστερήσεις πολύωρες, με μαρτυρίες οδηγών να αναφέρουν ότι μια διαδρομή που υπό κανονικές συνθήκες απαιτούσε περίπου δέκα λεπτά μπορεί πλέον να διαρκέσει μισή ώρα, ακόμη και σαράντα λεπτά.

Την ίδια ώρα, οδηγοί που περνούν καθημερινά από το σημείο καταγγέλλουν ότι, παρά την κυκλοφοριακή επιβάρυνση και την ταλαιπωρία, δεν βλέπουν την αντίστοιχη πρόοδο στις εργασίες. Εκπρόσωπος του τουριστικού κλάδου, με σαφή εικόνα της κατάστασης, χαρακτηρίζει απαράδεκτη την εικόνα που επικρατεί, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το μηχάνημα που βρίσκεται στο σημείο είναι περισσότερο για ντεκόρ παρά για να εξυπηρετεί την εκτέλεση των έργων. Όπως υποστηρίζει, οι εργασίες σταματούν και ξεκινούν χωρίς σταθερό προγραμματισμό, ενώ δεν υπάρχει ουσιαστική ενημέρωση για το τι πρόκειται να γίνει και πότε.

Οι συνέπειες, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν περιορίζονται στην ταλαιπωρία των κατοίκων και των επισκεπτών. Ακυρώνονται πτήσεις, χάνονται εκδρομές και επηρεάζεται άμεσα η λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, σε μια περιοχή όπου οι οδικές μετακινήσεις είναι κρίσιμες για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Σοβαρό ζήτημα, όπως επισημαίνει, υπάρχει και στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, όπου επίσης καταγράφονται προβλήματα. Για την κατάσταση έχει παρέμβει και ο δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος απέστειλε νέα επιστολή προς τα υπουργεία Υποδομών και Τουρισμού, ζητώντας να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκαλούνται από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την εξέλιξη των έργων. Το ζητούμενο πλέον για τους φορείς της Κρήτης είναι να υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις, σαφές χρονοδιάγραμμα και ουσιαστικές ενέργειες, καθώς η υπομονή των οδηγών, των επαγγελματιών και της τουριστικής αγοράς φαίνεται να εξαντλείται.

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