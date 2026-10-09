Κρήτη: «Γονατίζουν» οι μικρές επιχειρήσεις - Ξανά εκτός κυβερνητικής στήριξης - «Το ενεργειακό έχει ξεφύγει»

Για ακόμη μία φορά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν εκτός των μέτρων ενεργειακής στήριξης, την ώρα που η κυβέρνηση προχωρά σε επιδότηση ύψους 95 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα στη βιομηχανία.

Φούρνοι, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και επιχειρήσεις εστίασης, που εξακολουθούν να επιβαρύνονται από το υψηλό ενεργειακό και μισθολογικό κόστος, δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της συγκεκριμένης ενίσχυσης, με τις συνέπειες να απειλούν να περάσουν για ακόμη μία φορά στην τσέπη των καταναλωτών.

Οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν για νέες ανατιμήσεις σε καθημερινά προϊόντα, όπως το ψωμί, τα αρτοσκευάσματα και τα γλυκά, καθώς τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα περιορίζουν τα περιθώρια απορρόφησης του κόστους. Έτσι, η απουσία στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της βιωσιμότητάς τους, αλλά και της επιβάρυνσης των νοικοκυριών.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ), Μπάμπης Λεκάκης, μίλησε το ekriti.gr γι’ αυτό το ζήτημα, τονίζοντας πως πλέον οι επαγγελματίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.

«Δυστυχώς το θέμα με το ενεργειακό έχει ξεφύγει και οι επαγγελματίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο κόστος. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά, αφήνει απ’ έξω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες σε όλη την Ελλάδα είναι χιλιάδες», ανέφερε αρχικά.

«Μεγάλο είναι το πλήγμα για φούρνους, ζαχαροπλαστεία κ.λ.π., αφού οι επαγγελματίες αναγκάζονται να μετακυλίουν το κόστος με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να αδυνατεί να πληρώσει το τελικό προϊόν. Με τόσο αυξημένο το κόστος στο ενεργειακό, οι επαγγελματίες πολλές φορές αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, με αποτέλεσμα να γίνεται διακοπή. Οι διακοπές ρεύματος οδηγούν στο κλείσιμο», συμπλήρωσε ο κ. Λεκάκης.

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(Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ, Μπάμπης Λεκάκης)

Έρχονται ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής

Την πίεση που δέχεται ο κλάδος των αρτοποιών περιέγραψε η Έλσα Κουκουμέρια, πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης, μιλώντας στο MEGA. «Οι αυξήσεις είναι καθημερινές», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη δυσκολία των επαγγελματιών να ανταποκριθούν στις συνεχείς επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, οι ανατιμήσεις αφορούν μια ευρεία γκάμα προϊόντων που βρίσκονται καθημερινά στο τραπέζι των καταναλωτών, μεταξύ των οποίων:

Ψωμί και αρτοσκευάσματα

Παξιμάδια και κριτσίνια

Κουλούρια και τσουρέκια

Ζυμαρικά

Σφολιάτες και γλυκά

Το αυξημένο κόστος παραγωγής, σε συνδυασμό με τις μισθολογικές υποχρεώσεις, δυσκολεύει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τις τιμές τους, ενώ η απουσία επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος εντείνει την πίεση.

Επιδότηση 95 εκατ. ευρώ στη βιομηχανία – Εκτός οι μικρομεσαίοι

Το προβλεπόμενο πακέτο ενίσχυσης για το ηλεκτρικό ρεύμα στη βιομηχανία φτάνει τα 95 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις δεν περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της συγκεκριμένης επιδότησης, παρά τις ανάγκες τους για ενεργειακή ελάφρυνση.

Εκτός επιδότησης μένουν επίσης τα διυλιστήρια, ενώ οι πρώτες πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο μέτρο αναμένονται στις αρχές του 2027. Για τις μικρές επιχειρήσεις, το ζήτημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς καλούνται να καλύψουν αυξημένα έξοδα χωρίς την αντίστοιχη ενίσχυση που προβλέπεται για τη βιομηχανία.

Τι ζητούν οι αρτοποιοί από το υπουργείο

Με επιστολή προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), οι επαγγελματίες ζητούν την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, με συγκεκριμένα ποσά ανά κιλοβατώρα:

0,07 ευρώ/kWh για φούρνους και ζαχαροπλαστεία.

0,05 ευρώ/kWh για επιχειρήσεις εστίασης.

Το αίτημά τους αφορά την ανάγκη περιορισμού του ενεργειακού κόστους, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το ερώτημα που παραμένει είναι εάν θα υπάρξει επέκταση των μέτρων στήριξης και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινής αγοράς. Μέχρι τότε, οι επαγγελματίες προειδοποιούν για νέες ανατιμήσεις, με το κόστος να κινδυνεύει να μεταφερθεί στους καταναλωτές και να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά.

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