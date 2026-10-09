«Χαράτσι» 220 εκατ. ευρώ - Πληρώνουν εισφορά υγείας 6% για… πεθαμένους!

Στα 220 εκατ. ευρώ ετησίως ανέρχεται το ποσό που πληρώνουν στον ΕΟΠΥΥ χήρες και ορφανά υπέρ των πεθαμένων συζύγων – γονέων! Συνολικά 2,5 δισ. ευρώ έχουν πληρώσει την περίοδο 2016-2025 υπέρ υγείας πεθαμένων.

Ειδικότερα ο νόμος Κατρούγκαλου (4387/2016), νομιμοποιώντας σχετική διάταξη του τρίτου Μνημονίου (Ν. 4336/2015), επέβαλε ισόβιο φόρο – χαράτσι σε όλες ανεξαιρέτως τις καταβαλλόμενες συντάξεις και άλλες συνταξιοδοτικές παροχές! Ειδικότερα, πλην του ότι αύξησε από 4% σε 6% την εισφορά υπέρ υγείας σε όλες τις κύριες συντάξεις, επέβαλε πρόσθετη νέα εισφορά ύψους 6% υπέρ υγείας και σε όλες τις επικουρικές καθώς και σε όλες ανεξαιρέτως τις άλλες συνταξιοδοτικές παροχές! Στην περίπτωση μάλιστα που το ίδιο πρόσωπο είναι δικαιούχος περισσότερων συντάξεων («συρροή συντάξεων»), καταβάλλει 6% υπέρ υγείας για καθεμία σύνταξη.

Στην ουσία, η εισφορά 6% υπέρ υγείας αποτελεί ισόβιο φόρο – χαράτσι που υποχρεούνται να πληρώνουν οι συνταξιούχοι υπέρ ΕΟΠΥΥ! Στη συνέχεια ακολούθησε ο νόμος Βρούτση (4670/2020), ο οποίος νομιμοποίησε και επαναθέσπισε το ισόβιο χαράτσι – εισφορά ύψους 6% εις βάρος όλων των συνταξιούχων και όλων των συνταξιοδοτικών παροχών. Μάλιστα, διατήρησε τον φόρο – χαράτσι 6% και στις συντάξεις χηρείας και ορφανίας!

Οι απώλειες όλων των συνταξιούχων από τη φοροεισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ ήταν πάνω από 25 δισ. ευρώ για την περίοδο 2016-2025. Οπως επισημαίνει η ΕΝΥΠΕΚΚ, η φορομπηχτική λειτουργία της εισφοράς υπέρ υγείας ύψους 6% αναδεικνύεται περίτρανα στην περίπτωση των συντάξεων χηρείας και ορφανίας, όταν η χήρα (πέραν της εισφοράς υπέρ υγείας ύψους 6% στη δική της σύνταξη γήρατος, κύρια και επικουρική) καταβάλλει και πρόσθετη εισφορά ύψους 6% στη σύνταξη λόγω θανάτου του αποβιώσαντος συζύγου της (κύρια και επικουρική).

Απαράδεκτο καθεστώς

Το ίδιο απαράδεκτο καθεστώς ισχύει και για τα ορφανά, τα οποία πληρώνουν εισφορά υπέρ υγείας από τις μικρές συντάξεις που λαμβάνουν μέχρι ορισμένης ηλικίας (18ο ή 24ο έτος), όταν χάνουν τον γονέα ή τους γονείς τους.

Τα επίσημα στοιχεία για τον Αύγουστο του 2026 δείχνουν ότι οι δικαιούχοι κύριας σύνταξης χηρείας (θανάτου) ανήλθαν σε 375.886 με μέση σύνταξη το ποσό των 776,65 ευρώ μεικτά, το οποίο μετά τις κρατήσεις υπέρ υγείας καταλήγει στο ποσό των 733,81 ευρώ μεικτά. Ετσι για τα έτη 2025 και 2026 συνάγεται ότι οι χήρες/χήροι πλήρωσαν συνολικά από την, κατά την ΕΝΥΠΕΚΚ, «καταχρηστική, παράνομη και άδικη» παρακράτηση εισφοράς 6% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις τους, καθώς και στα μερίσματα, για την εισφορά υπέρ υγείας τους, αλλά και υπέρ υγείας των πεθαμένων συζύγων τους:

– το ποσό των 321.975.227 ευρώ για το 2025 και

– το ποσό των 222.357.377 ευρώ για το πρώτο οκτάμηνο του 2026.

Για την εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ, η οποία επιβάλλεται ακόμη και στις συντάξεις λόγω θανάτου, οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων ζητούν την κατάργησή της, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για ένα εξόφθαλμα άδικο μέτρο, καθώς η κράτηση συνεχίζει να επιβάλλεται σε παροχές που προέρχονται από ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν αποβιώσει, επιβαρύνοντας συζύγους και ορφανά τέκνα».

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, η συγκεκριμένη οριζόντια παρακράτηση είναι απολύτως αδικαιολόγητη και παράνομη, πολύ περισσότερο όταν εφαρμόζεται στις χαμηλές συντάξεις, όπως οι συντάξεις χηρείας και ορφανίας.

Για τον λόγο αυτό ζητάει να καταργηθεί άμεσα και αναδρομικά η εισφορά 6% για χήρες και ορφανά τονίζοντας ότι η πρωτοφανής αυτή μεταφορά εισοδήματος από όλους τους συνταξιούχους στο κράτος, αλλά κυρίως από τους χαμηλοσυνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και ορφανίας, δεν έχει προηγούμενο τις τελευταίες δεκαετίες στον σύγχρονο κόσμο!

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