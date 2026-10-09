ΚΕΔΕ: Έκτακτη οικονομική ανάσα 140 εκατ. ευρώ στους Δήμους εντός Οκτωβρίου

Η οικονομική ενίσχυση των Δήμων, οι οφειλές των ΔΕΥΑ, η απόδοση του τέλους ταφής, το ενεργειακό κόστος, η στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών, οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, το νέο πρόγραμμα 55-67 της ΔΥΠΑ, καθώς και το νέο πλαίσιο για το Ενιαίο Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού απασχόλησαν την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου ενημέρωσε ότι την ερχόμενη Τρίτη θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Ένωσης με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των οφειλών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) προς τη ΔΕΗ, καθώς και η απόδοση στους Δήμους των ποσών που συνδέονται με το τέλος ταφής.

Ο κ. Κυρίζογλου ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο ότι υπάρχει διαβεβαίωση πως τα σχετικά ποσά για την απόδοση των ποσών που συνδέονται με το τέλος ταφής θα αρχίσουν να αποδίδονται στους Δήμους.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών, εντός του Οκτωβρίου αναμένεται η έκτακτη οικονομική επιχορήγηση ύψους 140 εκατ. ευρώ

Η ΚΕΔΕ θα ζητήσει την παράταση της αδειοδότησης των παιδικών σταθμών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δομών και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των οικογενειών.

Παράλληλα, για το 2027 αναφέρθηκε ότι θα ζητήσει τον έγκαιρο σχεδιασμό και την κατάρτιση νέου προγράμματος 55-67 από τη ΔΥΠΑ, με στόχο την ενίσχυση των Δήμων με ανθρώπινο δυναμικό και την κάλυψη αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες για νέο πρόγραμμα προσλήψεων το 2027, συνολικά 20.870 θέσεων στη Δημόσια Διοίκηση, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ σημείωσε ότι έχει ανακοινωθεί πως το 14% αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν το ποσοστό αφορά μόνο τους Δήμους ή συνολικά Δήμους και Περιφέρειες.

Ο κ. Κυρίζογλου χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι ανάγκες των Δήμων παραμένουν σημαντικές και ότι το συγκεκριμένο ποσοστό δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψή τους. Η ΚΕΔΕ θα συνεχίσει να καταθέτει τις προτάσεις της για την ενίσχυση των Δήμων με το αναγκαίο προσωπικό.

Χρηματοδότηση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ έθεσε, με απόφασή του, το ζήτημα της χρηματοδότησης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Όπως επισημαίνει, η εκ των προτέρων εγγραφή στους δημοτικούς προϋπολογισμούς ποσών που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη χρηματοδότηση δυσχεραίνει την κατάρτιση ρεαλιστικών προϋπολογισμών , σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών των ΟΤΑ.

Για τον λόγο αυτό, ζητά οι σχετικές πιστώσεις να εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των Δήμων μετά την έκδοση των αποφάσεων κατανομής ή άλλων πράξεων με τις οποίες προσδιορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης που αναλογεί σε κάθε Δήμο.

Παράλληλα, η ΚΕΔΕ ζητά ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη να προκύπτει με βάση τους υπηρετούντες εργαζομένους και όχι τους προβλεπόμενους στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Ο κ. Κυρίζογλου ενημέρωσε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο για την κινητικότητα που έχει δημιουργηθεί, μετά τις παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ, σχετικά με τα αυξημένα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας των Δήμων.

Όπως σημείωσε, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τους Δήμους είναι υπερδιπλάσιο από αυτό άλλων φορέων, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τους δημοτικούς προϋπολογισμούς.

Η ΚΕΔΕ έχει θέσει το ζήτημα στα αρμόδια υπουργεία και θα συνεχίσει να διεκδικεί δικαιότερη τιμολόγηση για τους Δήμους, με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο αυτό, συνάντηση με ανώτερα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αποφάσισε επίσης να ζητήσει από το υπουργείο Εσωτερικών: Την αναστολή της εφαρμογής των άρθρων 388 έως 391 του Ν. 5314/2026 για το οικονομικό έτος 2027 και τη διατήρηση του ισχύοντος πλαισίου υπολογισμού του Ενιαίου Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας. Τη συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας υπουργείου Εσωτερικών, ΚΕΔΕ και ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα λειτουργικό και δίκαιο σύστημα που θα διασφαλίζει την ανταποδοτικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ν. 5314/2026) για το Ενιαίο Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού.

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