Κρήτη: Σε τραγική κατάσταση οι ψαράδες - "Δεν αντέχουμε άλλο" λένε και βγαίνουν στους δρόμους

Στα όριά τους δηλώνουν ότι έχουν φτάσει οι επαγγελματίες αλιείς της Κρήτης, που ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με μεγάλο ραντεβού την Κυριακή (11/10) στις 10 το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η κινητοποίηση έρχεται στον απόηχο της ανακοίνωσης για διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου, μέτρο που όμως, όπως καταγγέλλουν οι παράκτιοι αλιείς, δεν λύνει το δικό τους πρόβλημα, καθώς τα μικρά σκάφη χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι ναυτιλιακό πετρέλαιο.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Παράκτιων Αλιέων Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, έκανε λόγο για κατάσταση που έχει φτάσει στο απροχώρητο. Όπως είπε, την Κυριακή τα καΐκια θα παραμείνουν δεμένα, οι αλιείς θα βγουν στο λιμάνι για να διαμαρτυρηθούν, ενώ προχωρούν και σε μια συμβολική αλλά ιδιαίτερα ηχηρή κίνηση καθώς θα συγκεντρώσουν τις επαγγελματικές άδειες αλιείας και θα τις τοποθετήσουν σε ένα κουτί, προκειμένου να τις στείλουν στο αρμόδιο υπουργείο. Οι κινητοποιήσεις, μάλιστα, έχουν χαρακτηριστεί από τους αλιείς ως πανελλαδικές και επ’ αόριστον.

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Την ίδια ώρα, η εικόνα από την υπόλοιπη Κρήτη αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Ο πρόεδρος των αλιέων Χανίων Κώστας Βασιλάκης, που εκπροσωπεί περίπου 400 ενεργά μέλη, ανέφερε ότι οι συνάδελφοί του βρίσκονται ήδη σε απεργιακή κινητοποίηση από την 1η Οκτωβρίου και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν. Από τη Σητεία, ο πρόεδρος των αλιέων Δημήτρης Τσιριγώτης, με 45 ενεργά μέλη, τόνισε ότι ξεκινούν και εκεί στάση εργασίας, περιγράφοντας μια κατάσταση που πιέζει ασφυκτικά τους επαγγελματίες και προειδοποιώντας ότι δεν μπορεί η Πολιτεία να οδηγεί τα νέα παιδιά μακριά από τη θάλασσα και το επάγγελμα.

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Χαρακτηριστική είναι και η εικόνα από την Ιεράπετρα. Ο Χαράλαμπος Τζαράκης ανέφερε ότι μέχρι πριν από περίπου τέσσερα χρόνια στην περιοχή δραστηριοποιούνταν 150 έως 160 ψαράδες. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 20. Άλλοι εγκατέλειψαν το επάγγελμα, άλλοι έφυγαν από τη ζωή και οι νεότεροι δεν μπαίνουν πλέον στη δουλειά. Είναι μια συρρίκνωση που οι ίδιοι οι αλιείς φοβούνται ότι, χωρίς ουσιαστική στήριξη, θα γίνει οριστική.

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Και ενώ οι επαγγελματίες ζητούν λύσεις για το κόστος λειτουργίας των σκαφών τους, η ανακοίνωση για την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου ήρθε να δυναμιτίσει ακόμη περισσότερο το κλίμα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε διπλασιασμό της επιδότησης, έως τα 32 λεπτά το λίτρο για συγκεκριμένους μήνες, όμως οι παράκτιοι αλιείς υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν καλύπτει τα μικρά σκάφη τους.

Σήμερα στις 17:30 το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, συγκαλείται συνάντηση από τον Σύλλογο Επαγγελματιών Παράκτιων Αλιέων Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες να οργανώνουν τα επόμενα βήματά τους. Και όλα δείχνουν ότι η Κυριακή θα είναι μόνο η αρχή: στις 10 το πρωί, στο λιμάνι του Ηρακλείου, οι αλιείς της Κρήτης ετοιμάζονται να στείλουν το δικό τους μήνυμα για το μέλλον ενός επαγγέλματος που, όπως λένε, χρόνο με τον χρόνο συρρικνώνεται

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