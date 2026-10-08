Μυλοπόταμος: Δύο συλλήψεις μέσα σε χασισοφυτεία – Ανθρωποκυνηγητό για δύο ακόμη άτομα

Σε μια ακόμα καίρια παρέμβαση κατά της καλλιέργειας ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κρήτη. Το απόγευμα της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε ορεινή και δύσβατη περιοχή του Μυλοποτάμου, η οποία κατέληξε στον εντοπισμό οργανωμένης φυτείας κάνναβης και στη σύλληψη δύο ανδρών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ομάδα των δραστών αποτελούνταν συνολικά από τέσσερα άτομα. Μετά την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή, οι τέσσερις άνδρες αποφάσισαν να μεταβούν στον χώρο της φυτείας προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση των δενδρυλλίων και να διαπιστώσουν αν είχαν υποστεί ζημιές.



Ωστόσο, οι κινήσεις τους τελούσαν υπό την παρακολούθηση των αρχών.

Αστυνομικοί που είχαν στήσει ενέδρα στο σημείο επενέβησαν αστραπιαία:



Δύο από τους εμπλεκόμενους ακινητοποιήθηκαν αμέσως και συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω.



Οι άλλοι δύο συνεργοί κατάφεραν να διαφύγουν, εκμεταλλευόμενοι το εξαιρετικά δύσβατο, ορεινό ανάγλυφο της περιοχής και την πυκνή βλάστηση.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Στον χώρο της φυτείας, ο οποίος ήταν κατάλληλα διαμορφωμένος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και εκρίζωσαν 71 δενδρύλλια κάνναβης. Τα δενδρύλλια βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης και κατασχέθηκαν μαζί με διάφορα σύνεργα που χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια και το πότισμα της φυτείας.

Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με ισχυρές δυνάμεις να "χτενίζουν¨την ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο ατόμων που διαφεύγουν .

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