Ηράκλειο: 120 μετανάστες έφτασαν μέσα σε λίγες ώρες – Τρεις νέες αφίξεις στα νότια του νησιού

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Χθες το βράδυ (06/10) στα νότια του νησιού εντοπίστηκε ομάδα αλλοδαπών αποτελούμενει από 33 άτομα, εκ των οποίων 22 είναι από το Σουδάν και 11 από την Ερυθραία. Μεταξύ των Σουδανών και μία γυναίκα.

Επιπλέον χθες σημειώθηκαν ακόμα δύο περιστατικά νότια της Κρήτης, με συνολικά 87 άτομα να μεταφέρονται με ασφάλεια σε λιμάνια του νησιού.

Στην πρώτη περίπτωση, σκάφος της FRONTEX εντόπισε και περισυνέλεξε 43 αλλοδαπούς (41 άνδρες, μία γυναίκα και έναν ανήλικο), περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν αρχικά στην Αγία Γαλήνη και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ρεθύμνου. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 19χρονος υπήκοος Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως διακινητής.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, οι 43 μετανάστες είχαν αναχωρήσει στις 4 Οκτωβρίου από παραλία στο Τομπρούκ της Λιβύης, έχοντας καταβάλει από 1.500 έως 3.000 δολάρια για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Στο δεύτερο περιστατικό, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε 44 αλλοδαπούς (42 άνδρες, μία γυναίκα και έναν ανήλικο), 44 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Τις προανακριτικές έρευνες για τα δύο περιστατικά διενεργούν το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου αντίστοιχα.

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