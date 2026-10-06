ΠΑΓΝΗ: «Καμπανάκι» για την καθαριότητα στα χειρουργεία - Δεν υπάρχουν χρήματα για προσλήψεις, υπάρχουν όμως για εργολάβο

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Η σοβαρή υποστελέχωση στον τομέα της καθαριότητας του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου, δημιουργεί προβλήματα στην τήρηση των απαραίτητων κανόνων υγιεινής και αντισηψίας, στα χειρουργεία.

Παρά τις αλλεπάλληλες επιστολές της Επιτροπής Χειρουργείου προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την εξάπλωση επικίνδυνων μικροβίων.

Σε επιστολή της προέδρου της Επιτροπής Χειρουργείων επισημαίνεται πως, ύστερα από πρόσφατες συνταξιοδοτήσεις, το προσωπικό καθαριότητας έχει περιοριστεί σε μόλις 6 άτομα.

Ο αριθμός αυτός καθιστά αδύνατη την κάλυψη των αναγκών, καθώς υπό κανονικές συνθήκες απαιτούνται 5 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια, 3 στην απογευματινή και 4 τα Σαββατοκύριακα για τις εργασίες γενικής καθαριότητας.

Η έλλειψη προσωπικού έχει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία των χειρουργείων. Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην προετοιμασία των αιθουσών μεταξύ των περιστατικών, με αποτέλεσμα να παρατείνονται τα πρωινά χειρουργεία και να ελλοχεύει ο κίνδυνος αναβολής προγραμματισμένων επεμβάσεων.

Την ίδια στιγμή, οι εναπομείναντες εργαζόμενοι βρίσκονται στα όρια της σωματικής και ψυχικής εξάντλησης, δουλεύοντας χωρίς άδειες και με μόλις ένα ρεπό την εβδομάδα.

Όπως υπογραμμίζεται στην τρίτη κατά σειρά επιστολή διαμαρτυρίας της Επιτροπής, είναι επιτακτική η άμεση λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του χειρουργείου.

Το σοβαρό αυτό θέμα, έχει αναδείξει και το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ. Καταγγέλλει ότι, παρόλο που το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και καιρό, δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη για την αντιμετώπισή του.

Αντίθετα, δρομολογείται η ανάθεση του έργου της καθαριότητας του νοσοκομείου σε εργολάβο, μέσω διαγωνισμού, με ετήσιο κόστος περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ και 45 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, «το κόστος για την εργολαβική ανάθεση της καθαριότητας αυξάνεται ακόμη περισσότερο, από 1.128.137,08 € της προηγούμενης προκήρυξης στα 1.405.884,85 €, για μόλις 45 άτομα. Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Υγείας αρνείται να εγκρίνει ακόμη και μία θέση επικουρικού εργαζόμενου στην καθαριότητα.»

«Για προσλήψεις προσωπικού «δεν υπάρχουν» χρήματα, για εργολαβικές εταιρείες, όμως υπάρχουν, σχολιάζουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.

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